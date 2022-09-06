انت الان تتابع خبر سعر الدولار اليوم في مصر 6 سبتمبر.. “تاعب الكل” والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - شهد سعر الدولار اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 استقرار وثابت مقابل الجنيه المصري، حيث ثبت سعر الصرف مع بداية التداول على نفس أسعار أمس الإثنين حيث سجل في البنك المركزي 19.17جنيه للشراء و 19.28جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم
“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات:
سعر الدولار اليوم في البنوك العاملة في مصر
البنك الأهلي المصري:
19.18 جنيه للشراء، و19.24 جنيه للبيع.
بنك مصر:
19.18 جنيه للشراء، و19.24 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي:
19.20 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي:
19.23 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.
بنك فيصل الإسلامي:
سجل نحو 19.18جنيه للشراء و 19.26جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية:
19.20جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.
بنك البركة:
سجل نحو 19.16جنيه للشراء و 19.26جنيه للبيع.
بنك القاهرة:
19.20 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.