انت الان تتابع خبر سعر الدولار اليوم في مصر 6 سبتمبر.. “تاعب الكل” والان مع التفاصيل

سعر الدولار اليوم

رياض - احمد صلاح - شهد سعر الدولار اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 استقرار وثابت مقابل الجنيه المصري، حيث ثبت سعر الصرف مع بداية التداول على نفس أسعار أمس الإثنين حيث سجل في البنك المركزي 19.17جنيه للشراء و 19.28جنيه للبيع.

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات:

سعر الدولار اليوم في البنوك العاملة في مصر

البنك الأهلي المصري:

19.18 جنيه للشراء، و19.24 جنيه للبيع.

بنك مصر:

19.18 جنيه للشراء، و19.24 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي:

19.20 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي:

19.23 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.

بنك فيصل الإسلامي:

سجل نحو 19.18جنيه للشراء و 19.26جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية:

19.20جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.

بنك البركة:

سجل نحو 19.16جنيه للشراء و 19.26جنيه للبيع.

بنك القاهرة:

19.20 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.