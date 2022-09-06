أسعار الخضار والفاكهة اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر.. “الطماطم ولعت تاني”

أسعار الخضار
“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، أسعار الخضار والفاكهة اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022، حسب تحديثات سوق العبور:
أسعار الخضار اليوم في سوق العبور
الطماطم سجلت صباح الثلاثاء قيمة 4 جنيهات في سوق العبور.
البامية سجلت صباح الثلاثاء قيمة 15 جنيها.
البصل سجل صباح الثلاثاء قيمة من 2 إلى 5 جنيهات.
الكوسة سجلت صباح الثلاثاء قيمة 10 جنيهات إلى 13 جنيهًا.
الفاصوليا سجلت صباح الثلاثاء قيمة 10 جنيهات.الباذنجان البلدي سجل صباح الثلاثاء قيمة 5 جنيهات
الفلفل الرومي البلدي سجل صباح الثلاثاء قيمة 6 جنيهات.
الملوخية سجلت صباح الثلاثاء قيمة 4 جنيهات.
الخيار الصوب سجل صباح الثلاثاء قيمة 6 جنيهات.
أسعار الفاكهة
الليمون البلدي سجل صباح الثلاثاء قيمة 6 إلى 10 جنيهات.
العنب البناتي الأصفر سجل صباح الثلاثاء قيمة 5 إلى 10 جنيهات.
التفاح المصري سجل صباح الثلاثاء قيمة 15 جنيها.
المانجو الزبدية سجلت صباح الثلاثاء قيمة 9 جنيهات اليوم.
المانجو العويسي سجلت صباح الثلاثاء قيمة من 13 جنيها إلى 25 جنيها اليوم