انت الان تتابع خبر أسعار الخضار والفاكهة اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر.. “الطماطم ولعت تاني” والان مع التفاصيل

أسعار الخضار

رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار الخضار والفاكهة اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022،استقرار في حركة البيع والشراء مع بدء عملية التداول الصباحي للخضار أو الفاكهة، حيث استقرت أسعار البامية والبصل والطماطم والكرنب والكوسة والخيار عند أسعار أمسِ الإثنين دون زيادة جديدة، كما شهدت أسعار الفاكهة استقرار نسبي باستثناء بعض الأصناف التي شهدت تحرك طفيف.

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، أسعار الخضار والفاكهة اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022، حسب تحديثات سوق العبور:

أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

الطماطم سجلت صباح الثلاثاء قيمة 4 جنيهات في سوق العبور.

البامية سجلت صباح الثلاثاء قيمة 15 جنيها.

البصل سجل صباح الثلاثاء قيمة من 2 إلى 5 جنيهات.

الكوسة سجلت صباح الثلاثاء قيمة 10 جنيهات إلى 13 جنيهًا.

الفاصوليا سجلت صباح الثلاثاء قيمة 10 جنيهات.

الباذنجان البلدي سجل صباح الثلاثاء قيمة 5 جنيهات

الفلفل الرومي البلدي سجل صباح الثلاثاء قيمة 6 جنيهات.

الملوخية سجلت صباح الثلاثاء قيمة 4 جنيهات.

الخيار الصوب سجل صباح الثلاثاء قيمة 6 جنيهات.

أسعار الفاكهة

الليمون البلدي سجل صباح الثلاثاء قيمة 6 إلى 10 جنيهات.

العنب البناتي الأصفر سجل صباح الثلاثاء قيمة 5 إلى 10 جنيهات.

التفاح المصري سجل صباح الثلاثاء قيمة 15 جنيها.

المانجو الزبدية سجلت صباح الثلاثاء قيمة 9 جنيهات اليوم.

المانجو العويسي سجلت صباح الثلاثاء قيمة من 13 جنيها إلى 25 جنيها اليوم