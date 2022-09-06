انت الان تتابع خبر سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم للمستهلك.. “شوف انخفضت كام” والان مع التفاصيل

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم للمستهلك

رياض - احمد صلاح - زاد البحث بشكل كبير عن سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم للمستهلك، من قبل شريحة كبيرة من المواطنين، ومع بداية التداول الصباحي اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022، استقرت غالبية أنواع البيض في الأسواق وفي المزارع، في ظل اهتمام الكثير من ربات البيوت بمعرفة أسعار الدواجن، ومع كل صباح يبحثون على مؤشر البحث العالمي “جوجل”، عن سعر كرتونة البيض في الأسواق.

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر الحالي، وفق تصريحات الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن.

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم للمستهلك في مصر

– سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم للمستهلك تراوحت ما بين 55 و58 جنيهًا في المزرعة، وللمستهلك سجلت 67 جنيهًا.

سعر طبق البيض في الأسواق

– سجلت سعر كرتونة البيض البلدي (30 بيضة) من 70 إلى 75 جنيهًا للمستهلك، وسجلت 65 جنيهًا في المزرعة.

– سجلت سعر كرتونة البيض الأبيض نحو 55 جنيهًا في المزرعة، وسجلت للمستهلك 65 جنيها.