انت الان تتابع خبر أسعار بورصة الدواجن اليوم 6 سبتمبر.. “الفرخة بـ 80 جنيهًا والان مع التفاصيل

أسعار بورصة الدواجن

رياض - احمد صلاح - سجلت أسعار بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022، استقرارا في الأسواق المصرية بعد أن شهدت تغييرات في الآونة الأخيرة، مع أنّ توافرها بكثرة في الوقت الحالي، وهو ما يجعلها مستقرة إلى حدٍ بعيد، في ظل اهتمام شريحة كبيرة من المواطنين بأسعار الدواجن بجميع أنواعها يوميًا.

وفي هذا الصدد يستعرض «دوت الخليج» أسعار بورصة الدواجن اليوم سواء البلدي أو البيضاء والساسو في الأسواق المصرية وفق جولة في محال الدواجن:

سعر الفراخ البلدي

تراوح سعر كيلو الفراخ البلدي من 50 إلى 58 في المحال، وسعر الفرخة الواحدة بين 80 و110 جنيهات.

سعر الفراخ البيضاء

سجل سعر كيلو الدواجن البيضاء من 30 إلى 35 جنيها في المحال، وسعر الفرخة البيضاس 50 و80 جنيها باختلاف وزن الفرخة.

سعر الدواجن الساسو

سجل الكيلو منها 39 جنيها والفرخة والواحدة بين 60 و90 جنيها.

سعر البانيه

سجل بين 88 جنيها و90 جنيها في السوق.

سعر البط اليوم

سعر الكيلو من البط بين 50 و60 جنيهًا.