انت الان تتابع خبر هبوط في أسعار الذهب اليوم.. شوف مفاجأة عيار 21 الآن والان مع التفاصيل

أسعار الذهب اليوم

رياض - احمد صلاح - تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022، على المستوى المحلي بشكل ملحوظ، وذلك بعد أن شهدت أسعار الذهب، تراجعًا مرتين خلال تعاملات أمسِ الإثنين لتنخفض إلى ما دون 1110 جنيهات، وفي المقابل ارتفعت على المستوى العاملي حيث زادت العقود الفورية للذهب في بورصة الذهب العالمية لتسجل 1,719.53 دولار.

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 في الأسواق ولدى محال الصاغة بمصر:

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب عيار 24

سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 1259 جنيها.

سعر الذهب عيار 21

سجّل جرام الذهب عيار 21 نحو 1102 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل الذهب عيار 18 نحو 945 جنيها