أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر.. “الأسمنت تراجع 150 جنيهًا ومتر الرمل مستريح”

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أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء

رياض - احمد صلاح - تراجعت أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء، بشكل ملحوظ، خلال بداية التعاملات الصباحية الثلاثاء 6 سبتمبر 2022، تزامنًا مع بحث الكثير من المواطنون عن أسعار مواد البناء، إذ انخفض سعر الحديد بأكثر من 100 جنيه والأسمنت بأكثر من 150 جنيها إضافة إلى تراجع متر الرمل ومتر الزلط.

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022:

أسعار الحديد اليوم تسليم أرض المصنع

سجل طن حديد عز اليوم الإثنين 17526 جنيها للطن، بانخفاض 150 جنيها عن أسعار أمسِ.

أسعار الحديد للمستهلك

سعر الحديد الاستثماري 17711 جنيهًا للطن بانخفاض 144 جنيهًا.

سعر حديد عز 18205 جنيهات للطن بانخفاض 151 جنيهًا.

أسعار الأسمنت اليوم تسليم أرض المصنع

أسمنت حلوان سجل 1385 جنيها للطن

أسمنت المسلح سجل 1385 جنيه للطن.

أسعار الأسمنت للمستهلك

سعر الأسمنت الرمادي 1428 جنيهًا للطن بانخفاض 18 جنيهًا.

سعر الجبس

شركة سيناء اليوم سجلت 830 جنيها.

سعر متر الرمل

متر الرمل اليوم الإثنين بين 160 و230 جنيها بانخفاض 20 جنيهًا.