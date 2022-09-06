انت الان تتابع خبر مفاجأة في سعر السمك اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر.. “الفيليه انخفض 15 جنيهًا” والان مع التفاصيل

سعر السمك اليوم

رياض - احمد صلاح - خلال الساعات الحالية، زاد بحث الكثير من المواطنين، عن سعر السمك اليوم، بشكل كبير مع بداية التداول الصباحي الثلاثاء 6 سبتمبر2022، حيث تراجعت الأسعار بشكل جيد اليوم خاصة سعر الفيليه البلطي الذي انخفض 15 جنيهًا، إضافة إلى انخفاض غالبية الأصناف الشعبية، وفق أسعار وتحديثات سوق العبور.

يستعرض “دوت الخليج” في السطور الآتية، سعر السماك اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

سعر السمك اليوم في سوق العبور

شهد اليوم الأحد سعر كيلو السمك البلطي بين 20 إلى 35 جنيهًا وهو ثابت منذ بداية الأسبوع.

سجل سعر البلطى مقاس رقم 1 ما بين 28.5 و33 جنيهًا.

سجل سعر البلطى مقاس 2 سعر ما بين 22 و26 جنيها.

سجل سعر البلطى الأسوانى ما بين 30 و40 جنيها.

سعر السمك اليوم

-سعر كيلو القراميط بـ 10 جنيهات للحجم الصغير.

– سجل سعر البوري 70 و85 جنيهًا.

– سعر السبيط والكاليماري 95 جنيهًا و200 جنيه للكيلو

– سعر كيلو الفيليه البلطي 30 و160 جنيهًا بانخفاض 15 جنيهًا.

– سعركيلو الكابوريا 20 و75 جنيهًا.

– سعر كيلو المكرونة السويسي 73 و76 جنيهًا بانخفاض 9 جنيهات.

-سجل قشر البياض ما بين 70 إلى 100 جنيه.

-سجل سعر البياض الأملس مقاس 1 من 60 إلى 90 جنيها.

-سجلت القراميط 10 إلى 20 جنيها.

-سجلت الثعابين 40 إلى 200 جنيه.

-سجل الجمبرى مقاس 3 من 170 إلى 140 جنيها.

– سجل سعر الجمبري 50 و144 جنيهًا.