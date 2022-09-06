انت الان تتابع خبر انتهاء أعمال خزانات الفسفوريك في العقبة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - وفق أعلى معايير السلامة العالمية وحسب الكود الأميركي (API653)، أنهت شركة مناجم الفوسفات الأردنية أعمال التأهيل لخزانات حامض الفسفوريك في المجمع الصناعي التابع للشركة في مدينة العقبة.



وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور محمد الذنيبات خلال زيارة تفقدية للمجمع، أمس الاثنين، بحضور رئيس النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين خالد الفناطسة، أهمية التحول الرقمي الجديد في إدارة عمليات التشغيل، الذي يشكل نقلة نوعية متقدمة في أنظمة التحكم في عمليات الإنتاج في المجمع.



وقال إن الشركة بصدد الانتهاء من دراسة مشروع لرفع الطاقة الإنتاجية لمصنع حامض الفوسفوريك في المجمع من 900 إلى 1500 طن في اليوم، ما يمكنه من تصدير الحامض، بالإضافة إلى استخدامه في إنتاج سماد الداب داخل المجمع.



وأشاد الدكتور الذنيبات وأعضاء مجلس الإدارة، بجهود الكوادر الفنية والإدارية، العاملة في المجمع والإجراءات المتبعة لضمان سلامة التخزين، والتشغيل والتحكم، وما يشهده من تطوير وتحسين، باعتباره من اهم مرافق شركة مناجم الفوسفات الأردنية في مجال صناعة الفوسفات التحويلية.



واستمع الدكتور الذنيبات، إلى إيجاز قدمه مدير المجمع المهندس عبد العزيز العراكزة، حول طبيعة أعمال التأهيل التي تمت للخزانات، وأهمية مشروع التأهيل في تعزيز منظومة السلامة العامة في المجمع، والطاقة التخزينية للخزانات من حامض الفسفوريك.



كما اطلع على موقع خزانات الأمونيا المنوي انشاؤها داخل المجمع الصناعي، بعد أن قرر مجلس الإدارة رصد مبلغ 40 مليون دولار لهذه الغاية.



وتفقد الدكتور الذنيبات وأعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة، شركة الموانئ الصناعية الأردنية في العقبة، بهدف الاطلاع على أعمال الميناء وخططه المستقبلية.



كما تفقد أيضا مواقع تخزين حامض الفوسفوريك التابعة للشركات الهندية الأردنية للكيماويات، والشركة الهندية الأردنية للأسمدة (جيفكو)، والشركة اليابانية الأردنية للأسمدة واطلع على سير العمل فيها، وخططها المستقبلية للارتقاء بالعملية الإنتاجية.