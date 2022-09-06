انت الان تتابع خبر ارتفاع استهلاك الفرد من الطاقة والكهرباء والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفادت بيانات وزارة الطاقة والثروة المعدنية، بارتفاع نصيب الفرد من استهلاك الطاقة من 778 كغم عام 2020 إلى 789 كغم العام الماضي، والكهرباء من 1.703 كيلو واط/ ساعة إلى 1.746 كيلو واط/ساعة، فيما بلغت نسبة السكان المزودين بالكهرباء 99.9%.



وبلغ حجم خليط الطاقة الكلي عام 8.726 ألف طن خلال 2021 توزع بواقع (3.966 ألف طن نفط خام ومشتقات نفطية بنسبة 45.45%، و3.270 غاز طبيعي وبنسبة 37.47%، و1.245 طاقة متجددة بنسبة 14.27%، و266 الفحم الحجري واللجنايت بنسبة 2.59%، فيما بلغت الكهرباء المستوردة 19 ألف طن وبنسبة 0.22%).



وأشارت البيانات إلى أن الإنتاج المحلي من النفط والغاز بلغ 177.3 ألف طن (14.3 ألف طن نفط و163 ألف طن غاز طبيعي)، وشكلت الطاقة المحلية 16% فيما بلغت الطاقة المستوردة 84%.



وبلغت مستوردات الأردن من المشتقات النفطية 4309 آلاف طن توزعت على النحو التالي: (نفط خام 1.757 بنسبة 40.87%، غاز بترولي مسال 377 بنسبة 8.75%، ديزل 914 بنسبة 21.21%، كاز 23 بنسبة 0.53%، بنزين 899 بنسبة 20.86%، وقود طائرات 16, فحم حجري 323).



وعن استهلاك المشتقات النفطية خلال العام الماضي، أشارت البيانات إلى ارتفاع الاستهلاك من مادة الديزل من 1.313 عام 2020 إلى 1.365 العام الماضي 2021، وبلغت نسب استهلاكه 37.82%، وارتفع الاستهلاك من مادة البنزين من 1.139 إلى 1.342 ألف طن وشكل ما نسبته 37.18% من حجم الاستهلاك، وتراجع استهلاك الغاز البترولي المسال من 464 إلى 438 وشكل ما نسبته 12.14 من حجم الاستهلاك، وارتفع استهلاك وقود الطائرات من 137 إلى 211 وبلغت نسبة استهلاكه 5.85%



وارتفع استهلاك زيت الوقود من 145 إلى 176 ألف طن، وشكل ما نسبته 4.88%، فيما تراجع استهلاك الكاز من 83 إلى 77 ألف طن وبلغت نسبة استهلاكه 2.13%.



ووفقا للبيانات، ارتفعت كلفة الطاقة المستوردة من 1.287 مليون دينار عام 2020 إلى 1.858 مليون دينار 2021، وكانت كلفتها بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي 6%.



وبخصوص التوزيع القطاعي لاستهلاك الطاقة النهائية والكهربائية، أشارت البيانات إلى الطاقة النهائية المستهلكة، ارتفعت من 5.877 ألف طن إلى 6.221 ألف طن عام 2021 استحوذ قطاع النقل على الكمية الأكبر، والتي بلغت 2.677 ألف طن بنسبة 43.02%، فيما بلغت في القطاع المباني السكنية 1.520 بنسبة 24.43%، والقطاع الصناعي 1.017 ألف طن بنسبة 16.35%، والقطاع التجاري 1.008 بنسبة 16.20%.



أما بخصوص التوزيع القطاعي لاستهلاك الطاقة الكهربائية، فارتفع المجموع الكلي من 18.425 جيجا واط/ساعة إلى 19.306 جيجا واط/ساعة، استحوذ قطاع المباني السكنية على 9.269 جيجا واط/ساعة، والقطاع الصناعي 4.049، والقطاع التجاري والخدمات 2.831، والزراعي وضخ المياه 2.767، وإنارة الشوارع 390 جيجا واط/ساعة.

