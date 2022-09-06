انت الان تتابع خبر ارتفاع حركات الدفع الإلكتروني بمقدار 395 الف دينار والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتفعت قيمة حركات الدفع الإلكتروني بنسبة 11% خلال شهر آب الماضي، وبمقدار 395 ألف دينار، مقارنة بشهر تموز الماضي لعام 2022، وفق بيانات دائرة أنظمة الدفع الإلكتروني والعمليات المصرفية في البنك المركزي.



ووفق البيانات، بلغت قيمة حركات الدفع الإلكتروني التي تم تنفيذها في تموز الماضي 877 مليون دينار.



ووصل عدد حركات الدفع الإلكتروني التي تم تنفيذها من خلال النظام شهر آب الماضي، إلى 3.9 مليون حركة.



وتصدرت المؤسسات الحكومية بـ "قيمة" حركات الدفع الإلكتروني بنسبة 70%.



بينما حظي قطاع الاتصالات بأعلى "عدد" حركات دفع إلكتروني خلال شهر تموز الماضي بنسبة 36%، يليه قطاع الخدمات الأساسية بنسبة 23%، والمؤسسات الحكومية بنسبة 23%.



وفي السياق، بلغت قيمة حركات الدفع الإلكتروني المنفذة منذ إطلاق “نظام الدفع الإلكتروني” من قبل البنك المركزي، نحو 41 مليار دينار، وبمجموع 115 مليون حركة دفع.

