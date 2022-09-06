"5G"في الأردن قبل الموعد المحدد

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رياض - احمد صلاح - قال الرئيس التنفيذي لشركة أمنية زياد شطارة: إنّ كلفة الاستثمار في تقنية الجيل الخامس عالية جداً ستتجاوز أكثر من 300 مليون دينار أردني لكل مشغل اتصالات خلال السنوات الخمس الأولى من طرح الخدمة في السوق الأردني، كونها تتطلب المزيد من الاستثمارات بتقنية الألياف الضوئية «الفايبر»، والمواقع الراديوية التي تزيد أسعارها ثلاثة أضعاف سعر مواقع الجيل الرابع، بالإضافة إلى الاستثمار في المقاسم الموجودة وربطها بالإنترنت.



وأوضح شطارة أن تشاركية البنى التحتية بين مشغلي الاتصالات هي الحل الأمثل للتخفيف من كلف الاستثمار، داعياً الحكومة والجهات المنظمة لقطاع الاتصالات إلى تشجيع مشاركة البنية التحتية، الأمر الذي سيساهم في تخفيض التكلفة وتعزيز عائد الاستثمار وزيادة تنافسية القطاع وتسريع الإنجاز فيه، مما سينعكس على السعر المقدم للمستخدم النهائي، كما سيؤثر ذلك على إمكانية وصول الخدمات لشريحة أكبر وأوسع من الأردنيين.



وأكد شطارة على أهمية تفعيل نظام تنظيم «الحق في الطريق» لمزودي خدمات الاتصالات العامة والعمل بطريقة ممنهجة لتفعيل هذا النظام خاصة في البلديات، موضحاً أن لكل بلدية متطلبات وإجراءات خاصة بها تختلف عن غيرها -، وبالتالي فإن عدم القدرة على التنبؤ بالتكاليف التي تفرضها هذه البلديات يؤثر على مشغلي الاتصالات، مشيراً إلى أهمية اعتبار خدمات الاتصالات من الخدمات الأساسية التي تقدم للمواطنين مثل الكهرباء والمياه، وعليه فإن وجود تفعيل نظام تنظيم «الحق في الطريق» سيضع شركات الاتصالات الأردنية في مصاف الشركات التي تقدم الخ?مات الأساسية.



وبيّن شطارة، أن أمنية من أوائل الشركات الداعية لتنفيذ مثل مشاريع التشاركية وقد نجحت في تطبيقها من خلال شراكتها مع شركة الكهرباء الأردنية لتوفير بنية تحتية جديدة للاتصالات عبر مدّ شبكة ألياف ضوئية في مناطق عمل شركة الكهرباء الأردنية، بالإضافة إلى ربط العدادات الذكية ومكونات الشبكة الكهربائية المملوكة لشركة الكهرباء الأردنية،وتقديم خدمات الإنترنت فائقة السرعة بالجملة لشركات الاتصالات ومزودي خدمات الإنترنت.وفيما يتعلق بأبرز الحوافز التي حصلت عليها الشركات التي وقعت على اتفاقية إدخال خدمات الجيل الخامس للأردن، لفت شطارة إلى أن هذه الحوافز تضمنت؛ إعفاء مكونات البنية التحتية والأجهزة والمعدات الخاصة بشبكات خدمات الجيل الخامس من ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية، منح رخص ترددات الجيل الخامس بواقع 100 ميجاهيرتز لترخيص خدمات الجيل الخامس ضمن النطاق 3500 ميجاهيرتز، ومنح ميزة حيادية التكنولوجيا لكل مرخص له بالتزامن مع ترخيص خدمات الجيل الخامس، ومنح طالب الترخيص خصما لمرة واحدة بنسبة 50% على عوائد حيازة رخصة الترددات ا?إضافية التي تتم الموافقة على ترخيصها مستقبلاً ضمن النطاقات الترددية المرخصة حالياً للمرخص لهم.



كما تضمنت هذه الحوافز؛ تمديد الرخص النافذة بما يتوافق مع «قرار مجلس الوزراء» ولمدة (10) سنوات إضافية، وذلك بعد تنفيذ الالتزامات الواردة بالاتفاقية، وإجراء مصالحة بخصوص عوائد المشاركة، وذلك بهدف تحقيق الصالح العام والتخفيف من النزاعات القضائية،وسوف يتم تعديل نسب عوائد المشاركة لتصبح 6%، وذلك بخصوص خدمات الجيل الثالث والرابع، بينما ستكون نسبة عوائد المشاركة من تقديم كافة خدمات الجيل الخامس بواقع 10%.



وشدّد شطارة على أن شركة أمنية عملت على مدار السنوات الماضية على تعزيز مكانتها كمساهم رئيسي وحيوي في مشهد التحول الرقمي في الأردن، وسيعزز إطلاق تقنية الجيل الخامس من موقع الشركة المتقدم والمتميز في توفير منتجات وخدمات فريدة في قطاع مشاريع الأعمال، والمدن الذكية، وإنترنت الأشياء، مشيراً إلى أن الشركة أدخلت الكثير من الخدمات والمنتجات الرقمية التي عززت من توجهات الدولة في التحول الرقمي، كما وقعت العديد من اتفاقيات التعاون المشترك مع كبريات شركات الاتصالات في العالم، من أبرزها شركة إريكسون، بحيث تشمل عمليات تح?يل البنية التحتية لشبكة الوصول اللاسلكي (RAN) لشبكة أمنية في الأردن، من خلال توفير الأجهزة والبرامج ومجموعة الخدمات، مثل إدارة الشبكة وتكامل الأنظمة والدعم، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية الحالية للجيل الرابع لتلبية الطلب المتزايد من قبل المستهلكين للحصول على خدمات الاتصال المتطورةورداًعلى تخوفات البعض من الانترنت المنزلي ومخاطر القرصنة المتزايدة التي قد يتعرضون لها، أوضح شطارة أن الترددات المستخدمة حالياًعبر شبكة الانترنت عريضة النطاق والتي تُقدم من خلالهاشركات الاتصالات ومنهم أمنية، خدمات الإنترنت المنزلي والمرخصة من الحكومة هي نفسها التي سيتم استخدامها في الجيل الخامس، وبالتالي لا يوجد أي نوع من أنواع التداخل، مؤكداً على أن الخدمات الحالية التي تقدمها شركة أمنية محمية من خطر التعرض للقرصنة كجزء من استراتيجية الشركة لحماية مشتركيها.



أما بالنسبة لموضوع القرصنة والأمن السيبراني، ذكرشطارة أن أي شخص اليوم معرض للقرصنة منذ اللحظة التي يتم بها وصل جهازه على الإنترنت، ولكن اتباعه للإجراءات الصحيحة واستخدامه الأدوات المناسبة سيقلل من فرص تعرضه للقرصنة، مبيناً أن تقنية الجيل الخامس تمتاز بكثافة عدد اشتراكاتها وبعدد شرائح تعريف المشترك (SIM Cards)في المتر المربع الواحد، حيث يمكن استخدام هذه الشرائح في أكثر من جهاز ؛في السيارات والأدوات المنزلية وعدادات الكهرباء وغيرها، وبالتالي تقع على المستخدم مسؤولية التأكد من قيامه باستخدام البنية التحتية ال?ناسبة التي توفرله الحماية المثلى.



ونوه شطارة، إلى أن أمنية استثمرت الكثير في مجالات الأمن السيبراني، حيث أطلقت قبل 5 أعوام مركز «أمنية للأمن السيبراني» والذي حصل على العديد من الجوائز وشهادات الاعتراف الدولية، ويوفر هذا المركز خدماته طيلة أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة، موضحاً أن الحاجة للحماية الإلكترونية تزداد كلما ازداد عدد الأجهزة الموصولة بالإنترنت، داعياً المستخدمين إلى اختيار مشغلي الاتصالات ومزودي الأجهزة الذين يمتازون بالقدرة على توفير الحماية للبنية التحتية والتقنيات المستخدمة.



وتحدث شطارة عن أبرز المجالات والفرص التي ستوفرها تقنية الجيل الخامس وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني، مبيناً أن هذه التقنية ستدعم جهود الدولة للتحول إلى الاقتصاد الرقمي، وبالتالي إيجاد الكثير من فرص العمل في الصناعات الجديدة التي تقوم على هذه التقنية، كما أن شبكات الجيل الخامس تعد أبرز طفرة تكنولوجية في القرن الحادي والعشرين، وتكمن أهميتها في كونها أسرع بنحو 10 – 20 ضعفاً من شبكات الجيل الرابع؛ إذ تقوم بتوصيل العديد من الأجهزة بدايةً من السيارات ذاتية القيادة إلى المدن الذكية، إلى الروبوتات المتقدمة إلى خدم?ت الترفيه والألعاب وغيرها، مع إمكانية تنزيل ما يقارب 100 ميجا في الثانية، وسرعة تحميل حوالي 50 ميجا في الثانية.



وبحسب شطارة، فإن استخدام تقنية الجيل الخامس مع الذكاء الاصطناعي والواقع الممتد (XR) والحوسبة المتطورة وإنترنت الأشياء (IoT)، ستمكن قطاع الأعمال والمجتمع من تحقيق الفوائد الكاملة لهذه التطورات التكنولوجية الأخرى، كما سيساهم تطبيقها في الاستخدام الأمثل لمختلف القطاعات الحيوية مثل الطاقة والصحة والمواصلات والصناعة والتعليم،وفي تقنيات العالم الافتراضي، إلى جانب تطوير التطبيقات والبرمجيات بسرعة وكفاءة عاليتين.



وشدّد شطارة على دور الفعّال الذي ستقوم به تقنية الجيل الخامس في أتمتة العمليات الحكومية من خلال تخزين البيانات علىالخدمات السحابية، وذلك بفضلالسرعات العالية للتحميل (الصور والوثائق) مما سيسهم بتسريع وقت الاستجابة وتسريع المعاملات الحكومية للمواطنين، إضافة إلى أهميتها في التعلم والعمل عن بُعد.



وأعرب شطارة عن أمله في طرح خدمات الجيل الخامس في السوق الأردني قبل 18 شهراً في العاصمة عمّان وفي عدد من المحافظات، وذلك بعد التغلب على عدد من المعيقات العالمية مثل أزمة الشحن وإنتاج الشرائح الإلكترونية التي تزيد من كلف هذه التقنية.



وحول الخطط المستقبلية لشركة أمنية، أكد شطارة أن الشركة تواصل عمليات التوسع في تقديم خدمات الجيل الرابع لقاعدة عملائها التي تشهد تنامياً واضحاً وطلباً عالٍ على خدمات الإنترنت، كما ستقوم أمنية في الاستثمار في البنية التحتية وتقديم الخدمات وحلول الاتصالات والإنترنت ذات القيمة المضافة العالية للمشتركين في جميع محافظات المملكة.