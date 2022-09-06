وزير التموين: المنطقة اللوجستية بطنطا على مساحة 87 فدان…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 03:11 مساءً - إسلام سالم _ قال الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ، إن السوق نصف الجملة الذى تم وضع حجر أساسه اليوم يعد أول سوق نموذجي بمنطقة الدلتا، مشيرا الى أنه سبق وتم إعداد خطة استراتيجية بشأن تنمية التجارة الداخلية على مستوى المحافظات، وتم عرضها على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وجارى حاليا تنفيذ العديد من هذه المشروعات التجارية على أرض الواقع بالمحافظات المختلفة.

وأضاف المصيلحي، في تصريحات صحفية، أن المنطقة اللوجستية التجارية بطنطا تعد أول وأكبر منطقة تجارية ولوجستية على مستوى محافظات مصر حيث تقام على مساحة حوالى 87 فدانا باستثمارات تتعدى 6 مليارات جنيه، مؤكدا أن المنطقة التجارية تتوسط 10 محافظات بوسط الدلتا وتخدم ما يقرب من 42 مليون نسمة توفر أكثر من 50 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأكد وزير التموين، أن المنطقة اللوجستية بطنطا تضم معارض تجارية وأسواق مفتوحة وأسواق جملة ومنطقة لبيع وصيانة السيارات والمعدات والآلات المتنوعة ومكاتب إدارية مزودة بجميع مستلزمات الإدارة الحديثة تساهم فى تواجد الشركات العالمية بمحافظات الدلتا، مما يساهم فى توفير فرص عمل للشباب الذين يتم تأهيلهم تحت إدارة كوادر لديها خبرات عديدة ومراكز تدريب بالتعاون مع أكبر المراكز بالشرق الأوسط مراكز طبية يتواجد بها جميع التخصصات الطبية التي لم تكن متوفرة بمحافظات الدلتا.