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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير التموين: إقامة مخازن سلع غذائية وجافة خلال الفترة… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 02:09 مساءً - قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مفتاح الأمن الغذائي هو تقليل الفاقد من السلع بداية من الإنتاج والنقل والتخزين وحتى توزيع السلع، وذلك من خلال المخازن وشبكات التوزيع، مشيرا إلى أنه سيتم خلال الفترة القادمة إقامة مخازن سلع غذائية وسلع جافة.
وأضاف المصيلحي خلال وضع حجر أساس أول سوق مركزي في محافظة الغربية، أنه يتم لأول مرة إقامة سوق مركزي للسلع خارج محافظة القاهرة، مما يقلل حلقات التداول.
وأكد وزير التموين، أن مدة تنفيذ السوق المركزي والذي يقام بجوار المنطقة اللوجستية في طنطا بمحافظة الغربية، تستغرق عام واحد.
عشماوي: سوق مركزي على مساحة 5 آلاف متر باستثمارات 100 مليون جنيه بطنطا
ومن جانبه قال الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية إن السوق المركزي يقام على مساحة 5 آلاف متر مربع باستثمارات إجمالية تصل إلى 100 مليون جنيه.
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