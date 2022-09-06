أسعار الغاز في أوروبا تتراجع بأكثر من 12% إلى 2220 دولارا

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 01:10 مساءً - سبوتنيك نيوز _ خسرت أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا اليوم الثلاثاء، ما يقرب من 12.8 %، مسجلة 2220 دولارا لكل ألف متر مكعب.

وبحسب بيانات بورصة لندن ICE ، فإن أقرب العقود الآجلة “على مؤشر أكبر مركز أوروبي TTF”، افتتح التداول في الساعات الأولى من صباح اليوم عند 2423.5 دولار، لتسارع في الانخفاض عند 2،215.9 “-12.8%”، ابتداءً من 10.48 بتوقيت موسكو.

ويوم الجمعة الماضي، قالت شركة جازبروم إن “التيار الشمالي1″، الذي تم وقف الضخ به سابقاً لمدة ثلاثة أيام للصيانة المجدولة، لا يمكنه استئناف التشغيل بسبب تسرب النفط في وحدة “ترينت 60” العاملة الوحيدة.

وقال ممثل عن شركة “سيمينز” للطاقة الألمانية إن الشركة لا تعتبر استنتاج “جازبروم” سبباً فنياً لإيقاف خط أنابيب الغاز.

يعمل خط “نورد ستريم 1” مع قيود منذ منتصف يونيو، ومنذ نهاية يوليو، كان يعمل بنسبة 20 % فقط من طاقته البالغة نحو 170 مليون متر مكعب يوميا. وأكد الجانب الروسي أن انخفاض الإمدادات يرجع فقط إلى العقوبات التي تسببت في مشاكل في صيانة وإصلاح وحدات ضخ الغاز من شركة “سيمنز”.

في الآونة الأخيرة، تم توفير توربين واحد فقط. وذكرت شركة “جازبروم”، يوم الجمعة الماضي، أن “نورد ستريم 1″، الذي تم إغلاقه سابقا لمدة ثلاثة أيام للصيانة المجدولة، لا يمكنه استئناف التشغيل بسبب تسرب الزيت في وحدة “ترينت 60” العاملة الوحيدة.