انت الان تتابع خبر عاجل – وزيرة التخطيط تعلن عن قرار جديد بخصوص التقدم للمبادرة الوطنية للمشروعات والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدرت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قراراً هام صباح اليوم الثلاثاء الموافق 6 سبتمبر 2022، حول التقدم للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

وأعلنت السعيد عن مد فترة التقديم إلي المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية حتي يوم الأحد الموافق 18 من الشهر الجاري، مشيرة أن السبب وراء هذا القرار هو إقبال الكبير الذى شهدته المبادرة منذ بداية انطلاق هذه المبادرة في يوم 21 أغسطس الماضي وذلك عبر المشروعات للمشاركة بها على مستوى مختلف المحافظات.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن للراغبين التقديم في هذه المبادرة عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة www.sgg.eg، موضحة أن تلك المبادرة تأتي في إطار دور الدولة المصرية الريادى فى مجال التنمية المستدامة.