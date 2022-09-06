أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022: الجمبري وصل 135 جنيه محدش يشتري

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أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022:

رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر من عام 2022 حالة من الارتفاع في بعض الأنواع، والانخفاض في الأنواع الأخرى المعروضة في سوق العبور، حيث أنه حدث اختلاف طفيف عن أسعار أمس الأثنين.