البرتغال تقر حزمة مساعدات جديدة بقيمة 2.4 مليار يورو

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 10:11 صباحاً - وكالات – أعلنت حكومة البرتغال يوم الإثنين عن حزمة إجراءات إضافية قيمتها 2.4 مليار يورو أي ما يعادل 2.38 مليار دولار؛ لمساعدة الأسر في التغلب على زيادات حادة في معدلات التضخم.

وقال رئيس الوزراء، أنطونيو كوستا، إن الإجراءات الجديدة ستتضمن خفض ضريبة القيمة المضافة على الكهرباء إلى 6% بدلا من 13%، إضافةً لدعم يقدم لمرة واحدة للأسر المنخفضة الدخل، ودفع نصف شهر إضافي من معاشات التقاعد لكل المتقاعدين.

يذكر أن معدل التضخم في البرتغال بلغ 9.1% في يوليو مرتفعا من 8.7% من يونيو، والذي يعتبر أعلى مستوى منذ نوفمبر 1992.