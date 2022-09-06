وكالة موديز: انقطاع الغاز الروسي سيؤدي إلى ركود شديد في…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 09:11 صباحاً - العربية دوت نت – قالت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، إن انقطاع كامل تدفقات الغاز الروسي إلى أوروبا من المرجح أن يؤدي إلى ركود شديد في منطقة اليورو ومزيد من الزيادة في التضخم المرتفع بالفعل.

وأوقفت روسيا ضخ الغاز عبر خط “نورد ستريم 1” إلى أجل غير مسمى.

وخلال تداولات اليوم الاثنين، ارتفعت أسعار الغاز الهولندي، وهو المؤشر القياسي لأوروبا بنحو 35%.

وأعلنت شركة جازبروم يوم الجمعة، أن خط الأنابيب الرئيسي إلى ألمانيا سيظل مغلقًا إلى أجل غير مسمى، فيما كانت التوقعات بإعادة التشغيل يوم السبت بعد 3 أيام من أعمال الصيانة.

وألقى الكرملين باللوم على السياسيين الأوروبيين، في الإبقاء على خط أنابيب الغاز الرئيسي مغلقاً، قائلاً إن عقوباتهم الاقتصادية أعاقت أعمال الصيانة.

وأظهرت وثيقة اطلعت عليها ، أن وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي سيناقشون خيارات لكبح أسعار الطاقة المرتفعة بما في ذلك تحديد سقف لأسعار الغاز وخطوط ائتمان طارئة للمشاركين في سوق الطاقة. ويجتمع وزراء الاتحاد الأوروبي يوم 9 سبتمبر.

كما يترقب المستثمرون اجتماع البنك المركزي المصري الأوروبي في وقت لاحق من الأسبوع، حيث من المتوقع رفع سعر الفائدة 75 نقطة أساس للحد من التضخم المرتفع.