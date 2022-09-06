معرض أثري في متحف شرم الشيخ بالتزامن مع فعاليات قمة المناخ

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 01:16 صباحاً - دوت الخليج – ترأس أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، ، مساء اليوم، أول اجتماع لمجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، منذ توليه مهام منصبه، مؤكدًا استمرار التعاون لتحقق أفضل النتائج المرجوة والبناء على مع سبق مع تنفيذ الاستراتيجيات الخاصة بالاقتصاديات المرتبطة بأسلوب العمل.

واستعرض الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، خلال الاجتماع، أعمال المجلس، خلال الفترة الماضية على مستوى جميع القطاعات المكونة له من حيث أعمال الحفائر والمشروعات الأثرية والمتاحف واسترداد الآثار التي تم سرقتها وتهريبها بطريقة غير شرعية خارج البلاد، كما استعرض آخر مستجدات الأعمال لعدد من المشروعات الأثرية التي سيتم افتتاحها خلال الفترة القليلة القادمة.

وناقش الاجتماع الضوابط والقوانين الفنية المنظمة للعمل في مدرسة الحضارة المصرية المقرر افتتاحها قريبا بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط؛ لتعريف المصريين والأجانب المقيمين ممن لديهم شغف بالحضارة المصرية العريقة بالتاريخ والآثار والكتابة الهيروغليفية والفنون والعمارة الإسلامية والقبطية والفن المصري القديم.

وفي ختام الاجتماع، أحاط الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أعضاء المجلس بالفعاليات المقرر تنظيمها خلال الفترة المقبلة، من بينها تنظيم معرض أثري في متحف شرم الشيخ تزامنا مع استضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ ” cop27“ بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر القادم.