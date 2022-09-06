نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار النفط تقفز حوالي 4% مع موافقة أوبك+ على خفض محدود… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 12:11 صباحاً - – قفزت أسعار العقود الآجلة للنفط حوالي 4% خلال التعاملات يوم الاثنين، موسعة مكاسبها بينما اتفق أعضاء مجموعة أوبك+ على خفض محدود في إنتاج الخام لتعزيز الأسعار. وصعدت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت تسليم نوفمبر 3.53 دولار إلى 96.75 دولار للبرميل بحلول الساعة 1500 بتوقيت جرينتش. وارتفعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 3.30 دولار إلى 90.20 دولار للبرميل. والأسواق الأمريكية مغلقة يوم الاثنين في عطلة عامة. وقالت أوبك+ إنها ستخفض إنتاج النفط لشهر أكتوبر بمقدار 100 ألف برميل يوميا، أو 0.1 بالمئة فقط من الطلب العالمي، واتفقت أيضا على أنها قد تجتمع في أي وقت لتعديل الإنتاج قبل اجتماعها المقرر القادم في الخامس من الشهر القادم.

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