مال وأعمال

معدل التضخم في تركيا يرتفع إلى أكثر من 80%.. أعلى مستوى منذ…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر معدل التضخم في تركيا يرتفع إلى أكثر من 80%.. أعلى مستوى منذ… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 5 سبتمبر 2022 05:10 مساءً - سبوتنيك نيوز _ أعلن معهد الإحصاء التركي، اليوم الاثنين، ارتفاع معدل التضخم في البلاد إلى 80.21% على أساس سنوي، في شهر أغسطس الماضي؛ ما يعد أعلى معدل، منذ 24 عاما.

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وبحسب بيانات مؤسسة الإحصاء التركية ، سجّل مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعا بنسبة 1.46%، في أغسطس، مقارنة بالشهر السابق، و54.69%، وفقا لمتوسطات الـ 12 شهرا؛ ليبلغ 80.21%، على أساس سنوي.

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وأفادت مجموعة أبحاث التضخم المستقلة، بارتفاع معدل التضخم في تركيا، إلى 181.37، في أغسطس الماضي، وسجل معدل التضخم في تركيا 79.6%، في يوليو الماضي.

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وكان البنك المركزي المصري التركي خفض أسعار الفائدة نقطة واحدة؛ على الرغم من الارتفاع الحاد للتضخم في البلاد، فيما يصر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على اعتقاده، بأن ارتفاع أسعار الفائدة سبب التضخم.
في سياق متصل، أعلنت هيئة تنظيم الطاقة التركية، يوم 2 سبتمبر الجاري، ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء، للقطاع الصناعي.

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وذكرت الهيئة أنها رفعت أسعار الكهرباء المنزلية بنسبة 20 %، وبنسبة 30 % للقطاع العام والخدمات، و50 % للقطاع الصناعي.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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