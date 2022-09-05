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نعرض لكم الان تفاصيل خبر تراجع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 1110 جنيها من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 5 سبتمبر 2022 05:10 مساءً - شاهندة إبراهيم _ تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعا طفيفا خلال تعاملات اليوم الاثنين، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية، بنحو دولارين، لتسجل مستوى 1714 دولارًا، وسط ترقب المستثمرين لاجتماع الفيدرالي الأمريكي بتحديد مصير أسعار الفائدة الشهر الجاري، ومن المتوقع أن يتمسك الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بنحو 75 نقطة أساس لتهدئة التضخم.
وكانت أسعار الذهب بالأسواق العالمية قد سجلت انخفاضًا أسبوعيًا مع نهاية أسبوع التداول الماضي، بنسبة بلغت 1.8%، وذلك بفعل ارتفاع الدولار، وضغط عوائد سندات الخزانة المرتفعة التي حدت من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا، بينما حققت أسعار الذهب مكاسب ناهزت 39 جنيهًا، بنسبة بلغت 3.6% بالأسواق المحلية.
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «أي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الانترنت، إن أسعار الذهب تراجعت تراجعًا طفيفًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، حيث تراجع جرام الذهب عيار 21 بنحو 3 جنيهات ليسجل مستوى 1110 جنيها.
أضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 1269 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 952 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 14 سجل 740 جنيهات، والجنيه الذهب سجل 8880 جنيه.
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