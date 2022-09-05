أمريكانا مصر تخطط لإضافة خطوط إنتاج جديدة باستثمارات تقدر…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 5 سبتمبر 2022 04:09 مساءً - التقى المستشار محمد عبد الوهاب ، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إيهاب حجاج، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة أمريكانا، لبحث خطط المجموعة للتوسع في السوق المصرية.

وخلال اللقاء، بحث الجانبان أفضل الأنظمة الاستثمارية التي يمكن تنفيذ المشروعات من خلالها، لتحقيق أقصى فائدة للاقتصاد المصري، وأفضل بدائل ممكنة للشركة على كافة المستويات التشغيلية، حيث تستهدف المجموعة تصدير منتجاتها للخارج خاصة الدول الخليجية.

وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار إلى أن مجموعة أمريكانا تخطط لإضافة خطوط إنتاج جديدة، باستثمارات تقدر بحوالي 26 مليون دولار، وذلك لتعميق تواجدها في قطاع الصناعات الغذائية في مصر، بالإضافة إلى استهداف أسواق خارجية جديدة لتصدير منتجاتها.

كما ناقش عبد الوهاب مع ممثلي المجموعة أهم فرص الاستثمار، والأنظمة الاستثمارية المتاحة، والتي تتوافق مع مختلف توجهات القطاع الخاص، مؤكداً تقديم كافة أوجه الدعم للشركة لتنفيذ خططها للتوسع، وتنمية وتطوير استثماراتها القائمة في مصر في مجال إنتاج المواد الغذائية.