المالية: الملتقى الأول للشباب بالعاصمة الإدارية.. فرصة جيدة…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 5 سبتمبر 2022 02:11 مساءً - شاركت وزارة المالية، في فعاليات النسخة الأولى من ملتقى شباب العاصمة الإدارية الجديدة، الذي نظمته وزارة الشباب والرياضة برعاية الدكتور المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، بالمدينة الرياضية الجديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور نحو 1500 من ممثلي وزارات ومؤسسات الدولة.

استعرض وفد وزارة المالية ، الإنجازات التي حققتها الوزارة على مدار الأعوام السبع الماضية، سواء في إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة العامة للدولة، والدفع والتحصيل غير النقدي، وتحديث منظومتي الضرائب والجمارك؛ على نحو يُسهم في تحفيز الاستثمار، وتشجيع الصناعة الوطنية، وتعزيز الإنتاج المحلى؛ بما يضمن استيداء حق الدولة، وتعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وإرساء دعائم العدالة الضريبية والجمركية.

أكد ممثلو وزارة المالية، أن الملتقى الأول للشباب بالعاصمة الإدارية، يُعد فرصة جيدة لتبادل الرؤى والخبرات والأفكار البناءة، بين الكوادر الشابة وأصحاب الخبرات والكفاءات الوظيفية بمختلف الوزارات والجهات الإدارية؛ على نحو يسهم في تطوير أنماط العمل الحكومي والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

مقتنيات “سك العملة”.. وكتيبات “موازنة المواطن” و”البرامج والأداء” نالت إعجاب المشاركين

حظيت مقتنيات مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، والكتيبات التوعوية للتعريف بموازنة البرامج والأداء، وموازنة المواطن، بإعجاب المشاركين بالملتقى الأول للشباب بالعاصمة الإدارية.

ذكر بيان لوزارة المالية، أن وفد الوزارة يضم عددًا من الكفاءات المتميزة بمختلف المصالح والقطاعات الإيرادية.