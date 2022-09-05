انت الان تتابع خبر قرض المهن الحرة من بنك الإسكندرية .. تمويل بقيمة نصف مليون جنيه “عيييييش” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلن بنك الإسكندرية عن تقديم قرض المهن الحرة، للأشخاص الذين يملكون أعمالهم الخاصة ويعملون في الأسواق، ولذلك زاد البحث خلال الساعات الماضية عن مميزات وتفاصيل القرض والأوراق المطلوبة للحصول عليه من البنك.

ويقدم موقع دوت الخليج في هذا التقرير، مميزات قرض المهن الحرة من بنك الإسكندرية والأوراق المطلوبة للحصول عليه، والتي تكون على النحو التالي.

مميزات قرض المهن الحرة من بنك الإسكندرية:

يحصل المتقدم للقرض، تأمين على الحياة طوال مدة التمويل.

تصل فترة السداد للقرض إلى 7 سنوات.

أسعار عائد متغيرة وثابتة تنافسية لقيمة فائدة القرض.

قيمة التمويل تصل إلى 500.000 جنيه مصري.

يجب أن يكون عمر العميل من 25 عام إلى 65 عام.

يكون الحد الأدنى لمدة النشاط عامين.

الأوراق المطلوبة للحصول على القرض: