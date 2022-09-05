انت الان تتابع خبر بعد انخفاضه أمس.. شوف سعر اليورو أمام الجنيه كام النهاردة 5 سبتمبر 2022 والان مع التفاصيل

سعر اليورو اليوم “دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، سعر اليورو مقابل الجنيه

سعر اليورو في البنك المركزي المصري سجل سعر 19.12 جنيه للشراء وسعر 19.22 جنيه للبيع. المصري الأحد 4 سبتمبر 2022 في البنوك العاملة في مصر: المصري الأحد 4 سبتمبر 2022 في البنوك العاملة في مصر:

سعر اليورو في البنك التجاري الدُّوَليّ سجل سعر 19.09 جنيه للشراء وسعر 19.32 جنيه للبيع. سعر اليورو في بنك مصر سجل سعر 19.07 جنيه للشراء وسعر 19.30 جنيه للبيع. سعر اليورو في البنك الأهلي المصري سجل سعر 19.07 جنيه للشراء وسعر 19.30 جنيه للبيع. سعر اليورو في بنك الإسكندرية سجل سعر 19.06 جنيه للشراء وسعر 19.32 جنيه للبيع.

رياض - احمد صلاح - شهد سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية تعاملات اليوم الإثنين 5 سبتمبر 2022، استقرار كبير على عكس أمس الأحد، الذي تراجع فيه اليورو بقيمة 12 قرشًا لدى بعض البنوك و 7 قروش لدى البعض الآخر، لكن مع بداية اليوم والتداول الصباحية للبنوك والمصارف، استقر سعر الصرف وثبت على أسعار أمس ليسجل اليورو اليوم على موقع البنك المركزي المصري، سعر 19.12 جنيه للشراء وسعر 19.22 جنيه للبيع.