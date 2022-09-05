سعر الدينار الكويتي اليوم 5 سبتمبر.. “راكب القطر السريع”

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سعر الدينار الكويتي اليوم

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، سعر الدينار اليوم في مصر الإثنين 5 سبتمبر 2022 أمام الجنيه المصري”

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر لدى البنك المركزي. سجل نحو 62.16 جنيه للشراء، 62.49 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتي في البنوك العاملة في مصر سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر في البنك الأهلي سجل نحو 60.03 جنيه للشراء، 62.40 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي سجل نحو 60.55 جنيه للشراء، و62.56 جنيه للبيع سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر في بنك مصر سجل نحو 60.03 جنيه للشراء، و62.40 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية سجل نحو 58.51 جنيه للشراء، و62.48 جنيه للبيع

رياض - احمد صلاح - سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 5 سبتمبر 2022، استقرار كبير أمام الجنيه المصري، وثبت على آخر تداول له مساء أمس الأحد، حسب التحديثات الإلكترونية في بعض البنوك والبنك المركزي المصري، ليسجل مع بداية التداول الصباحي تباين كبير لدى البنوك وشركات الصرافة حيث سجل في البنك المركزي المصري نحو 62.16 جنيه للشراء، 62.49 جنيه للبيع.