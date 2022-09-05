انت الان تتابع خبر سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 5 سبتمبر.. “بشرة خير لأداء العمرة” والان مع التفاصيل

سعر الريال السعودي اليوم

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 5 سبتمبر2022

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري اليوم

سجل اليوم نحو 5.09 جنيه للشراء، و5.13 جنيه للبيع سعر الريال السعودي في بنك مصر اليوم

سجل اليوم 5.09 جنيه للشراء، و5.13 جنيه للبيع سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية اليوم

سجل اليوم نحو 5.09 جنيه للشراء، و5.14 جنيه للبيع سعر الريال السعودي في التجاري الدُّوَليّ اليوم

سجل اليوم 5.09 جنيه للشراء و5.13 جنيه للبيع.

رياض - احمد صلاح - شهد سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 5 سبتمبر2022، ثبات على آخر تداول في البنك المركزي والبنوك العاملة في السوق المصري، ليشهد مع بداية تداول اليوم استقرار ملحوظ على آخر تداول له الخميس الماضي، ويحافظ على استقراره منذ الأسبوع الماضي، في سعادة وفرحة للراغبين في أداء العمرة والذين يرغبون في تحويل أموالهم من الجنيه المصري لعملة المملكة.