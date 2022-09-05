انت الان تتابع خبر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري 5 سبتمبر.. “في المركزي بـ 19.17” والان مع التفاصيل

سعر الدولار اليوم

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في نهاية التعاملات:

سعر الدولار اليوم في البنوك العاملة في مصر البنك الأهلي المصري: 19.18 جنيه للشراء، و19.24 جنيه للبيع. بنك مصر: 19.18 جنيه للشراء، و19.24 جنيه للبيع. بنك فيصل الإسلامي: سجل نحو 19.18جنيه للشراء و 19.26جنيه للبيع. بنك الإسكندرية: 19.20جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع. بنك البركة: سجل نحو 19.16جنيه للشراء و 19.26جنيه للبيع. بنك القاهرة: 19.20 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع. البنك التجاري الدولي: 19.20 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع. مصرف أبو ظبي الإسلامي: 19.23 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.

رياض - احمد صلاح - تباين سعر الدولار اليوم الإثنين 5 سبتمبر 2022 مقابل الجنيه اليوم الإثنين مع بداية التعاملات الصباحية، وثبتت أسعاره مع افتتاح التعاملات مقارنة بأسعار الصرف خلال التعاملات المسائية، ليستقر نسبيًا في عدد من البنوك، على رأسها البنك المركزي حيث سجل خلاله 19.17جنيه للشراء و 19.28جنيه للبيع.