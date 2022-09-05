انت الان تتابع خبر ارتفاع سعر الذهب اليوم من جديد 5 سبتمبر.. “محدش قادر عليه” والان مع التفاصيل

سعر الذهب اليوم وتترقب أسواق الذهب في مصر، قرار تحديد أسعار الفائدة، التي من المقرر أن يقوم البنك الفدرالي الأمريكي الإفصاح عنها خلال شهر سبتمبر الحالي، التي يتوقع أنها سترتفع بمقدار 75 نقطة، ومنها رفع أسعار الذهب.

سعر الذهب اليوم في مصر

رياض - احمد صلاح - ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر، مع بداية التداول الصباحي للإثنين 5 سبتمبر 2022، بقيمة 7 جنيهات في الأقل في جميع الأعيرة الذهبية، مقارنة بأخر تداول لسوق الذهب مساء أمس الأحد، ليسجل عيار 21 قيمة 1115 جنيهًا، بارتفاع 7 جنيهات عن أمسِ، الذي سجل خلال تعاملات المساء 1107 جنيهات.

سجل اليوم عيار 18 956 جنيها بارتفاع 7 جنيهات.

سعر عيار 21 اليوم 1115 جنيها بارتفاع 7 جنيهات.

سعر عيار 24 اليوم 1274 جنيها بارتفاع 9 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب اليوم 8864 جنيها بارتفاع 10 جنيهات.

سعر الذهب اليوم في ختام التعاملات أمس الأحد

عيار 24 سجل 1265

عيار 21 سجل 1107

عيار 18 سجل 949

سعر الجنية الذهب 8856