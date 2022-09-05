انت الان تتابع خبر أسعار مواد البناء اليوم 5 سبتمبر.. “مفاجأة الحديد انخفض 1500 جنيه” والان مع التفاصيل

أسعار مواد البناء اليوم

أسعار الحديد اليوم تسليم أرض المصنع “دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 5 سبتمبر 2022: سجل طن حديد عز اليوم الإثنين 17670 جنيها للطن، بانخفاض 1500 جنيه عن أسعار أول أسبوع من أبريل الماضي. أسعار الحديد للمستهلك سجل الحديد الاستثماري اليوم الإثنين 17715 جنيهًا. سجل سعر حديد عز اليوم الإثنين 18274 جنيهًا. أسعار الأسمنت اليوم تسليم أرض المصنع أسمنت حلوان سجل اليوم الإثنين 1400 جنيها للطن أسمنت المسلح سجل اليوم الإثنين 1400 جنيه للطن. أسعار الأسمنت للمستهلك سعر الأسمنت الرمادي اليوم الإثنين 1448 جنيهًا. سعر الجبس شركة سيناء اليوم الإثنين 840 إلى 850 جنيها. سعر متر الرمل متر الرمل اليوم الإثنين بين 180 و250 جنيها.

رياض - احمد صلاح - يبحث الكثير من المواطنون مع صباح عن أسعار مواد البناء بشكل مكثف، خاصة سعري الحديد والأسمنت، الأكثر شهرة وإقبال بين المواطنين، وخلال صباح اليوم الإثنين 5 سبتمبر 2022، استقرت أسعار مواد البناء اليوم، مقارنة بأمس، وانخفضت بشكل كبير مقارنة بأسعار 5 أبريل الماضي، خاصة أسعار الحديد، حيث تنخفض 1500 جنيه عن أسعار أبريل خاصة في سعر حديد عز.