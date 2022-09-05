انت الان تتابع خبر أسعار الأسماك اليوم 5 سبتمبر.. “هتاكل بـ 10 جنيهات يا بلاش” والان مع التفاصيل

أسعار الأسماك اليوم

يستعرض “دوت الخليج” في السطور الآتية، أسعار الأسماك اليوم الإثنين 5 سبتمبر 2022، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الأسماك اليوم في سوق العبور شهد اليوم الأحد سعر كيلو السمك البلطي بين 20 إلى 35 جنيهًا وهو ثابت منذ بداية الأسبوع. سعر السمك اليوم سعر كيلو القراميط بـ 10 جنيهات للحجم الصغير. – شهد اليوم الإثنين سعر الجمبري 50 و144 جنيهًا. – شهد اليوم الإثنين سعر البوري 70 و85 جنيهًا. – شهد اليوم الإثنين سعرالسبيط والكاليماري 95 جنيهًا و200 جنيه للكيلو. – شهد اليوم الإثنين سعركيلو الفليه البلطي 45 و165 جنيهًا. – شهد اليوم الإثنين سعركيلو الكابوريا 20 و75 جنيهًا. – شهد اليوم الإثنين سعر كيلو المكرونة السويسي 75 و85 جنيهًا.

رياض - احمد صلاح - خلال الساعات الحالية، زاد بحث الكثير من المواطنين، عن أسعار الأسماك اليوم، ومع بداية التداول الصباحي اليوم الإثنين 5 سبتمبر 2022، شهدت الأسعار تباين مناسب في غالبية الأصناف، خاصة الشعبية، حيث استقر البلطي دون زيادة جديدة، وحافظ البوري على سعره، كما شهد الجمبري ثبات على أسعار بداية الأسبوع الحالي، ووصل سعر كيلو القراميط لـ 10 جنيهات حسب الحجم والمكان، وفق أسعار وتحديثات سوق العبور.