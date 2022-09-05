سعر كرتونة البيض اليوم 5 سبتمبر.. “هتاخد الطبق بنص التمن”

سعر كرتونة البيض اليوم في مصر

– سعر الكرتونة البيض الأحمر تراوح ما بين 55 و58 جنيهًا بالمزرعة، وللمستهلك بدأ من 67 جنيهًا.

سعر طبق البيض في الأسواق المحلية

– سجلت سعر كرتونة البيض البلدي (30 بيضة) ما بين 70 و75 جنيهًا للمستهلك، وسجلت 65 جنيهًا في المزرعة.

– سجلت سعر كرتونة البيض الأبيض نحو 55 جنيهًا في المزرعة، وسجلت للمستهلك 65 جنيهًا.