انت الان تتابع خبر سعر كرتونة البيض اليوم 5 سبتمبر.. “هتاخد الطبق بنص التمن” والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - الكثير من ربات البيوت يهتمون بشكل جيد بمعرفة أسعار الدواجن، ومع كل صباح يبحثون على مؤشر البحث العالمي “جوجل”، عن سعر كرتونة البيض في الأسواق، وخلال التداول الصباحي اليوم الإثنين 5 سبتمبر 2022، استقرت جميع أنواع الدواجن بشكل كبير، دون زيادة جديدة، واستمرار الثبات منذ بدء الأسبوع الحالي، حيث سجلت كرتونة البيض الأبيض متوسط 65 جنيهًا، وهو ما يقترب من نصف ثمنه مقارنة بالأشهر القريبة الماضية.
سعر كرتونة البيض
“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين 5 سبتمبر الحالي، وفق تصريحات الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة.
سعر كرتونة البيض اليوم في مصر
– سعر الكرتونة البيض الأحمر تراوح ما بين 55 و58 جنيهًا بالمزرعة، وللمستهلك بدأ من 67 جنيهًا.
سعر طبق البيض في الأسواق المحلية
– سجلت سعر كرتونة البيض البلدي (30 بيضة) ما بين 70 و75 جنيهًا للمستهلك، وسجلت 65 جنيهًا في المزرعة.
– سجلت سعر كرتونة البيض الأبيض نحو 55 جنيهًا في المزرعة، وسجلت للمستهلك 65 جنيهًا.