انت الان تتابع خبر بورصة الدواجن اليوم الأحد 5 سبتمبر.. “اشتري ومش هتندم” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يواصل الكثير من المواطنين البحث عن بورصة الدواجن اليوم، من أجل معرفة سعرها في التداول الصباحي لليوم الإثنين 5 سبتمبر 2022، في الأسواق للمستهلك وفي سوق الجملة بالمزارع، لتشهد الأسعار مع بدء اليوم تباين مناسب للمواطنين دون زيادة لتستقر على نفس أسعار بدء الأسبوع الحالي، وسط انتعاشة في حركة البيع والشراء.

بورصة الدواجن

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، أسعار بورصة الدواجن اليوم الإثنين 5 سبتمبر 2022 بالأسواق التجارية والمزارع.

أسعار بورصة الدواجن

سجل اليوم الإثنين سعر الفرخة وزن كيلو من 30 إلى 35 جنيهًا.

سجل اليوم الإثنين بورصة الدواجن من 29 إلى 30 جنيهًا.

سجل اليوم الإثنين كيلو الأجنحة 25 و 35 جنيهًا اليوم.

سجل اليوم الإثنين كيلو الأوراك 35 جنيهًا اليوم.

سجل اليوم الإثنين سعر الدبابيس 43 جنيهًا اليوم

سجل اليوم الإثنين الدجاج الساسو 43 جنيهًا وللمستهلك 38 جنيهًا في المزرعة اليوم.

سجل اليوم الإثنين البلدي 45 جنيهًا للكيلو للمستهلك، وفي المزرعة 35 جنيهًا اليوم.