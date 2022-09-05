بالفيديو.. أسعار الخضار والفاكهة اليوم 5 أغسطس..”اشتري المانجو من سوق الجملة”

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أسعار الخضار

“دوت الخليج ”، يستعرض في السطور التالية، وخلال الصباح، بعض أسعار الخضار والفاكهة اليوم الإثنين 5 سبتمبر 2022، حسب تحديثات سوق العبور:

أسعار الخضار اليوم في سوق العبور سجلت اليوم الإثنين الطماطم 4 جنيهات في سوق العبور. سجلت اليوم الإثنين البامية 15 جنيها. سجلت اليوم الإثنين البصل من 2 إلى 5 جنيهات. سجلت اليوم الإثنين الكوسة بـ 10 جنيهات إلى 13 جنيهًا. سجلت اليوم الإثنين الفاصوليا 10 جنيهات. سجلت اليوم الإثنين الباذنجان البلدي 5 جنيهات. سجلت اليوم الإثنين الفلفل الرومي البلدي بـ 6 جنيهات. سجلت اليوم الإثنين الملوخية 4 جنيهات. سجلت اليوم الإثنين الخيار الصوب 6 جنيهات. أسعار الفاكهة سجلت اليوم الإثنين الليمون البلدي 6 إلى 10 جنيهات. سجلت اليوم الإثنين العنب البناتي الأصفر5 إلى 10 جنيهات. سجلت اليوم الإثنين شهد التفاح المصري 15 جنيها. سجلت اليوم الإثنين المانجو الزبدية 9 جنيهات اليوم. سجلت اليوم الإثنين المانجو العويسي من 13 جنيها إلى 25 جنيها اليوم

رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار الخضار والفاكهة اليوم الإثنين 5 سبتمبر 2022، تباين في حركة البيع والشراء مع بدء عملية التداول الصباحي للخضار أو الفاكهة، حيث استقرت الطماطم والكرنب والكوسة والخيار عند أسعار أمس الأحد دون زيادة جديدة، كما شهدت أسعار الفاكهة استقرار نسبي باستثناء بعض الأصناف التي شهدت تحرك طفيف.