وزير التموين: الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي حتى مارس…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 5 سبتمبر 2022 12:11 مساءً - آية مصطفى – قال وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، إن هناك توجها لزيادة السعة التخزينية لصوامع القمح إلى 5 ملايين طن، ارتفاعا من 3.4 مليون طن.

وأضاف وزير التموين، في حوار لبرنامج حديث القاهرة على قناة القاهرة والناس، أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي لأكثر من 6 أشهر، حتى مارس 2023، لأول مرة في تاريخ مصر.

كما أشار إلى استهداف زيادة سعات تانكات الزيت لتسمح باستيعاب مخزون يصل إلى 6 أشهر.