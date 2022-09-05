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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير التموين: الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي حتى مارس… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 5 سبتمبر 2022 12:11 مساءً - آية مصطفى – قال وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، إن هناك توجها لزيادة السعة التخزينية لصوامع القمح إلى 5 ملايين طن، ارتفاعا من 3.4 مليون طن.
وأضاف وزير التموين، في حوار لبرنامج حديث القاهرة على قناة القاهرة والناس، أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي لأكثر من 6 أشهر، حتى مارس 2023، لأول مرة في تاريخ مصر.
كما أشار إلى استهداف زيادة سعات تانكات الزيت لتسمح باستيعاب مخزون يصل إلى 6 أشهر.
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