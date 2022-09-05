انت الان تتابع خبر هبوط اليورو لأدنى سعر منذ 2002 والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد إعلان مجموعة غازبروم الروسية الجمعة وقف إمدادات الغاز تماما عبر خط أنابيب نورد ستريم، تدنى سعر اليورو الاثنين عن 0,99 دولار في ظل الغموض المحيط بآفاق الاقتصاد الأوروبي.



وتراجع اليورو بنسبة 0,70% إلى 0,9884 دولار الاثنين في الساعة 5,35 ت غ وهو أدنى مستوى يسجله منذ كانون الأول/ديسمبر 2002، مواصلا منحاه التنازلي المستمر منذ مطلع السنة في مقابل العملة الأميركية.



وأعلنت غازبروم الجمعة أن إمدادات الغاز عبر نورد ستريم التي كان من المقرر استئنافها السبت بعد عملية صيانة، ستتوقف "بالكامل" إلى حين إصلاح توربين في خط الأنابيب الأساسي لتموين أوروبا.



واعتبرت شركة سيمنز إينرجي المصنعة للتوربين هذا التوقف غير مبرر من الناحية الفنية.



وبعدما قارب سعر الغاز الطبيعي الأوروبي في 26 آب/أغسطس حده الأقصى التاريخي البالغ 345 يورو للميغاوات ساعة المسجل في آذار/مارس في بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، تراجع الأسبوع الماضي بأكثر من الثلث خلال أسبوع على أن يعاود التداول به الإثنين الساعة 6,00 ت غ.



من جهة أخرى، تفيد المؤشرات الأولية المتوافرة أن البورصات الأوروبية ستشهد تراجعا حادا عند افتتاحها الإثنين.