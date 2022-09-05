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نعرض لكم الان تفاصيل خبر شعبة الدخان: باركود بالأسعار على علب السجائر لمواجهة جشع… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 5 سبتمبر 2022 11:12 صباحاً - آية مصطفى – أعلن إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، طباعة باركود على علب السجائر كافة؛ لتوضيح السعر الرسمي للبيع، في مواجهة جشع التجار.
وأشار إمبابي، في مداخلة هاتفية لبرنامج “مصر الجديدة” على قناة “ETC”، إلى تخزين بعض التجار لعلب السجائر، ومنعها من السوق لتزويد الأسعار من 5 إلى 10 جنيهات.
ولفت رئيس شعبة الدخان إلى أن الشركة الشرقية لجأت إلى رفع سعر علبة السجائر جنيهين؛ نتيجة لارتفاع سعر الدولار الجمركي، نظرًا لأن المادة الخام الأولية للتبغ تأتي من الخارج، مؤكدًا أن الزيادة كانت غير متوقعة للتجار.
وأشار إمبابي إلى تصنيع 85 مليار سيجارة سنويًا بواقع 4 مليارات علبة.
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