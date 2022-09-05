تقرير: الولايات المتحدة استوردت نفطا روسيا عبر الهند رغم…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 5 سبتمبر 2022 11:12 صباحاً - سي إن بي سي عربية – زعم تقرير أن الدول التي فرضت عقوبات على النفط الروسي مثل أمريكا لا تزال تستورد الخام من موسكو عبر الهند.

ووفقا لما ذكرته Petro-Logistics، قفزت واردات الهند من روسيا هذا العام، إذ استفادت المصافي هناك من الخصم على براميل النفط التي تجنبها الغرب بعد بدء الحرب الروسية الأوكرانية.

وبحسب التقرير، استوردت الهند 583 ألف برميل يوميا من روسيا من أبريل حتى يونيو في المتوسط، مقارنة مع 36 ألف برميل يوميا فقط في 2021.

وفي الوقت نفسه، قفزت صادرات الهند من النفط، والتي رجح التقرير أنها تحتوي على نفط روسي.

وعلى الرغم من أنه لا يزال من الصعب إثبات أن النفط الخام الذي تستورده الولايات المتحدة وغيرها من الدول يحتوي على نفط روسي، يفترض التقرير أن البيانات يمكن أن تعطي صورة قوية حول المكان الذي انتهت إليه الصادرات الهندية.

وبحسب التقديرات، فإن إجمالي الصادرات الهندية من النفط التي قد تضم الخام الروسي بلغت 308 آلاف برميل يوميا من أبريل حتى يونيو، مشيرة إلى أن 37% من تلك الصادرات اتجهت إلى دول تفرض بعض أشكال العقوبات على روسيا.

وكانت الولايات المتحدة فرضت حظرا تاما على النفط الروسي، فيما اتجهت دول أخرى لفرض عقوبات دون تطبيق حظر النفط من موسكو بشكل مباشر.