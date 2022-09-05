انت الان تتابع خبر أسعار الأسماك اليوم الأثنين 5 سبتمبر 2022: زي سعر امبارح مفيش جديد والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار الأسماك اليوم الأثنين 5 سبتمبر من عام 2022 حالة من الارتفاع في بعض الأنواع، والانخفاض في الأنواع الأخرى المعروضة في سوق العبور، حيث أنه حدث اختلاف طفيف عن أسعار أمس السبت.

أسعار الأسماك اليوم الأثنين 5 سبتمبر 2022:





1- وصل سعر كيلو السمك البلطي إلي 23.5 جنيه.

2- وصل سعر كيلو السمك الفيليه إلي 160جنيهًا.

3- وصل سعر كيلو السمك المكرونة السويسي إلي 90 جنيهًا.

4- وصل سعر كيلو السمك السبيط والكاليماري 200 جنيه.

5- وصل سعر كيلو السمك الكابوريا إلي 44 جنيهًا

6- وصل سعر كيلو السمك الجمبري إلي 120 جنيهًا.

7- وصل سعر كيلو السمك البوري إلي75 جنيهًا

وتشير التوقعات أن تعاود أسعار الأسماك إلي الارتفاع مرة اخري في أول الأسبوع القادم.