انت الان تتابع خبر أسعار اللحوم اليوم الأثنين 5سبتمبر 2022 : البتلو بـ166 جنيه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار اللحوم اليوم الأثنين 5 سبتمبر لعام 2022، حالة من الاستقرار عن أسعار أمس الأحد، وذلك وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء الصادرة منذ قليل.

تسود حالة التراجع في أسعار اللحوم خلال الأيام الماضية في كافة الأسواق المصرية بمختلف محافظات جمهورية مصر العربية

أسعار اللحوم اليوم الأثنين 5سبتمبر 2022: