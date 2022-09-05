مصر للطيران تسير 14 رحلة أسبوعيا من موسكو إلى شرم الشيخ…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 5 سبتمبر 2022 09:11 صباحاً - أ ش أ – قال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، الطيار عمرو أبو العينين، إنها بدأت اعتبارا من 3 سبتمبر الحالي في تسيير سلسلة رحلات خاصة مباشرة من العاصمة الروسية موسكو إلى “مقاصد الجذب السياحي” في شرم الشيخ والغردقة.

وأشار أبو العينين إلى تسيير 14 رحلة أسبوعيا، بواقع رحلة واحدة يوميا إلى شرم الشيخ وأخرى إلى الغردقة.