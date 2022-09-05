مال وأعمال

مصر للطيران تسير 14 رحلة أسبوعيا من موسكو إلى شرم الشيخ…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مصر للطيران تسير 14 رحلة أسبوعيا من موسكو إلى شرم الشيخ… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 5 سبتمبر 2022 09:11 صباحاً - أ ش أ – قال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، الطيار عمرو أبو العينين، إنها بدأت اعتبارا من 3 سبتمبر الحالي في تسيير سلسلة رحلات خاصة مباشرة من العاصمة الروسية موسكو إلى “مقاصد الجذب السياحي” في شرم الشيخ والغردقة.

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وأشار أبو العينين إلى تسيير 14 رحلة أسبوعيا، بواقع رحلة واحدة يوميا إلى شرم الشيخ وأخرى إلى الغردقة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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