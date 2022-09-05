القرش: مبادرة التمويل الأخضر تستهدف دعم السيدات وصغار…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 5 سبتمبر 2022 09:11 صباحاً - آية مصطفى – قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزارعة واستصلاح الأراضي، إن مبادرة التمويل الأخضر للتنمية الزراعية تستهدف دعم صغار المزارعين والسيدات، وبعض الفئات التي لا تستطيع الحصول على فرصة عمل.

وأوضح الفرش، في مداخلة هاتفية ببنامج “اليوم” الذي يعرض على قناة “دي إم سي”، إن مجلس أمناء برنامج التنمية الزراعية (ADP) وافق خلال اجتماعه، قبل أيام، برئاسة وزير الزراعة، السيد القصير، على تمويل المبادرة بمبلغ مليار جنيه.

وأشار المتحدث باسم وزارة الزراعة إلى مساهمة برنامج التنمية الزراعية (ADP) في إتاحة قروض تتجاوز قيمتها 9 مليارات جنيه لخدمة وتمكين سكان المناطق الريفية.

وأوضح القرش أنه للاستفادة من مبادرة التمويل الأخضر للتنمية الزراعية يمكن التقدم إلى البنوك الشريكة مع وزارة الزراعة بطلب والحصول على الموافقة المبدئية، واتخاذ الإجراءات اللازمة، للحصول على الاعتماد من مجلس أمناء البرنامج.

وأضاف القرش أن هناك حرص على دعم وتمكين الشباب ليس فقط تمويليا إنما تقديم دعم فني كامل من خلال إيجاد أفكار غير تقليدية، وابتكار مشروعات، إضافة إلى مساعدتهم في التسويق.