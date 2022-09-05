نعرض لكم الان تفاصيل خبر مدبولي يتابع الاستعدادات الجارية لاستضافة منتدى مصر للتعاون… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 5 سبتمبر 2022 01:11 صباحاً - دوت الخليج – ناقش الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مساء اليوم؛ الاستعدادات الجارية حاليا لاستضافة مصر لمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي “Egypt-ICF 2022″، في دورته الثانية، واجتماع وزراء الاقتصاد والمالية والبيئة الأفارقة، والمقرر انعقاده تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر الجاري، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وخلال اللقاء، أطلعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، رئيس الوزراء حول الجهود التي تبذلها الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية؛ للخروج بنتائج جيدة من الدورة الثانية لمنتدى “Egypt-ICF 2022”.

وأشارت إلى أن هناك دولية رفيعة المستوى من المؤثرين في العمل المناخي ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية ومسئولي الأمم المتحدة.

كما أوضحت أن العديد من الوزراء الأفارقة سيشاركون في هذا المنتدى بإسهامات واضحة؛ للخروج بتوصيات وأفكار بنّـاءة حول الأولويات التنموية على مستوى جهود العمل المناخي والتمويل المبتكر والمختلط، بالإضافة إلى مناقشات فعالة حول جهود الأمن الغذائي، بالتركيز بشكل خاص على قارة إفريقيا، وتحفيز القطاع الخاص في جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، ولاسيما أن المنتدى ينعقد قبل 60 يومًا فقط من مؤتمر المناخ.

وحول فعاليات المنتدى، أشارت وزيرة التعاون الدولي إلى أن المنتدى يضم هذا العام العديد من الفعاليات المكثفة المتنوعة، من بينها 4 موائد مستديرة رفيعة المستوى تسلط الضوء على الجهود الوطنية لدعم العمل المناخي، و6 جلسات نقاشية تتناول العديد من الموضوعات التي تعزز تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، و8 ورش عمل حول مختلف التحديات والموضوعات المتعلقة بدعم جهود التحول الأخضر إقليميًا ودوليًا.

ولفتت في هذا الإطار إلى أنه لأول مرة يضم المنتدى 3 فعاليات تدريبية تعقد على مدار يومين لبناء القدرات ومشاركة المعرفة والخبرات.

وأشارت الوزيرة إلى أن المنتدى سيسلط الضوء أيضًا على الجهود الوطنية في مصر لتحقيق التنمية التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالعمل المناخي، من خلال تنفيذ المشروعات الخضراء، وعرض الاستعدادات المصرية لقمة المناخ، حيث سيتم استعراض جهود إطلاق المنصة الوطنية الاستثمارية للمشروعات الخضراء والعمل المناخي، “نُوَفِّي NWFE”.

إلى جانب ذلك، تتضمن الدورة الثانية من المنتدى اجتماع وزراء الاقتصاد والمالية والبيئة الأفارقة للتباحث بشأن توحيد الرسائل والرؤى لحشد جهود المجتمع الدولي لدعم أجندة المناخ بقارة إفريقيا، والاستعداد لـ”يوم التمويل”.

يشار إلى أن وزارة التعاون الدولي تنظم المنتدى، بالشراكة مع وزارات الخارجية، والمالية، والبيئة، وبالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، في ختام اللقاء، بضرورة توفير جميع اللوجيستيات والمتطلبات؛ من أجل إخراج هذا الحدث الدولي على أعلى مستوى من التنظيم.