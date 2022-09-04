السيسي يوجه بمراجعة أسعار توريد المحاصيل وتقديم حوافز مالية…

دبي - احمد فتحي في الأحد 4 سبتمبر 2022 11:10 مساءً - دوت الخليج – وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير منظومة الزراعة التعاقدية للمحاصيل؛ بهدف دعم المزارعين والفلاحين وتعزيز دخلهم وزيادة أرباحهم، على أن تتم مراجعة أسعار التوريد الاسترشادية قبيل موسم الحصاد للنظر في تقديم حوافز مالية تضاف على تلك الاسعار.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، والسيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي؛ لمتابعة منظومة الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي على مستوى الجمهورية.

وعرض القصير، في هذا الصدد، إجراءات الوزارة لتطبيق منظومة الزراعة التعاقدية للمحاصيل الاستراتيجية، بما فيها ما تم مؤخراً من تحديد السعر الاسترشادي لمحصول القمح.

كما عرض وزير الزراعة الخطة التنفيذية لزيادة نسبة الاعتماد على التقاوي المعتمدة في مختلف المشروعات الزراعية على مستوى الجمهورية، كمحور من أهم محاور تعظيم الإنتاج الزراعي، مع تكثيف حملات التوعية للمزارعين، وتدعيم الشراكة مع القطاع الخاص في هذا الصدد.

واستعرض الاجتماع الطاقات الإنتاجية المتوفرة حاليا وموقف المشروعات قيد التنفيذ لإنتاج الأسمدة، في ضوء المتغيرات ذات الصلة على الساحتين المحلية والدولية، فضلا عن كون الأسمدة من أهم المدخلات المؤثرة على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي، وذلك على نحو يتناسب مع الخطط الحالية والمستقبلية لتعظيم الأراضي المستصلحة لتغطية الاحتياجات الغذائية المطلوبة في مصر.

كما اطلع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على جهود وزارة الزراعة فيما يتعلق بتعظيم الثروة الحيوانية، وتطوير منظومة الأعلاف، إلى جانب تحسين منظومة السلالات والاهتمام بصغار المربين، فضلا عن مواصلة رفع كفاءة أسلوب مكافحة الأمراض العابرة للحدود من خلال منظومة اللقاحات البيطرية.