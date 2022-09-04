نعرض لكم الان تفاصيل خبر المجلس التنسيقي يناقش تطور مفاوضات صندوق النقد الدولي من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 4 سبتمبر 2022 11:10 مساءً - دوت الخليج – ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مساء اليوم، اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية؛ لاستعراض آليات التنسيق والتعاون بين الحكومة والبنك المركزي.

وقال مدبولي إنه عقد أكثر من لقاء واجتماع مع حسن عبد الله منذ تكليفه من رئيس الجمهورية بمسئولية قيادة البنك المركزي المصري، وجرى التأكيد أن الفترة المقبلة ستشهد تعاونا وتنسيقا على أعلى مستوى.

وأضاف: “واليوم أجدد التأكيد أن التنسيق والتعاون يتم بصورة كاملة بين الحكومة والبنك المركزي فيما يخص السياسات المالية والنقدية؛ حيث نستعرض ونناقش عددا من آليات التعاون المشتركة بين الجانبين من أجل التعامل مع التحديات الراهنة”.

مدبولي: الاجتماعات مع عبد الله ركزت على توفير تمويل السلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج

وأوضح في هذا السياق أن اللقاءات التي تمت خلال الفترة الماضية مع محافظ البنك المركزي المصري ركزت على ضرورة توفير التمويل اللازم لتدبير السلع الاستراتيجية والأساسية وكذلك توفير مستلزمات الإنتاج للمصانع، لافتا إلى أن محافظ البنك المركزي المصري يُولي أهمية قصوى لهذه الملفات المهمة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه رغم كل التحديات القائمة نجح الاقتصاد المصري في تحقيق معدل نمو بقيمة 6.6% خلال العام المالي الماضي 2021/2022، وهو أعلى معدل نمو تشهده البلاد منذ 14 عاما، مؤكدا أن الدولة المصرية تكثف الجهود من أجل مجابهة التحديات التي خلفتها كل من أزمة جائحة” كورونا”، وكذا الأزمة الروسية-الأوكرانية.

من جانبه، أكد محافظ البنك المركزي المصري التعاون والتنسيق التامين بشأن السياسات المالية والنقدية، وفي الوقت نفسه مواجهة التحديات الحالية، وفي هذا الإطار، تم خلال الفترة الماضية عقد أكثر من اجتماع مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين.

استعراض دراسة لتحليل معدلات التضخم في الاقتصاد المصري

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد استعراض آخر مستجدات المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، كما استعرض دراسة بشأن تحليل معدلات التضخم في الاقتصاد المصري.

كما تطرق الاجتماع إلى الخطوات التي اتخذتها وزارة المالية لتيسير عمليات التخليص الجمركي للبضائع من أجل الإفراج عن الواردات من المواد الخام والمنتجات النهائية من الموانئ.

مناقشة عدد من المحفزات لجذب الاستثمارات من النقد الأجنبي

وأضاف سعد أن الاجتماع شهد أيضا مناقشة عدد من المحفزات لجذب الاستثمارات من النقد الأجنبي، سواء من المصريين بالخارج أو من المستثمرين الأجانب؛ بما يسهم في دعم الاقتصاد، فضلا عن استعراض جهود دعم قطاع الصناعة وزيادة معدلات الصادرات إلى الخارج.

حضر الاجتماع: حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري المصري، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري.

كما حضر الاجتماع عضوا المجلس من ذوي الخبرة الدكتور أشرف العربي، ومحمد الاتربي، إلى جانب مسؤولي الوزارات المعنية والبنك المركزي.