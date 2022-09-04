مال وأعمال

اقتصادية قناة السويس تستقبل وفدا من ممثلي شركات دنماركية

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر اقتصادية قناة السويس تستقبل وفدا من ممثلي شركات دنماركية من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 4 سبتمبر 2022 11:10 مساءً - دوت الخليج – استقبل رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وليد جمال الدين، اليوم، وفدا من مجلس الأعمال المصري الدنماركي، والمكون من عدد من الشركات الدنماركية.

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وأشار جمال الدين إلى تعاون اقتصادي واعد بين الجانبين، خاصة وأن المنطقة الاقتصادية لديها تعاون مع شركة ميرسك الدنماركية في ميناء شرق بورسعيد، وكذلك مشروع إنتاج الوقود الأخضر، موضحا مدى جاهزية المنطقة لتحقيق ما يصبو إليه هذا التعاون.

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وألقى رئيس الهيئة كلمة بدأها بالتعريف بالمنطقة الاقتصادية التي تحتوي على أربع مناطق صناعية و6 موانئ محورية تطل على البحرين المتوسط والأحمر لخدمة التجارة العالمية.

كما أشار إلى أهمية التكامل بين المناطق الصناعية وموانئها التابعة التي تملكها المنطقة الاقتصادية مما يسهل الوصول إلى مختلف الأسواق العالمية ويساعد في تحقيق أهداف المنطقة الاقتصادية لخدمة الأسواق المحلية والإقليمية.

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ولفت أيضًا إلى الأعمال التي تتم في منطقة غرب القنطرة الصناعية المعدة للصناعات الزراعية والخفيفة ومنطقة شرق الإسماعيلية، والتي تسمى بوادي التكنولوجيا حيث تعد لصناعات الطاقة المتجددة والمحللات الكهربائية والألواح الشمسية وغيرها من الصناعات التكنولوجية، بجانب المناطق المتكاملة التي تضمها المنطقة الاقتصادية.

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ومن جانبها، أكدت الدكتورة هنزادة فريد، كبير المستشارين التجاريين والمدير الإقليمي لقطاع الطاقة بسفارة الدنمارك لدى القاهرة، أهمية هذا اللقاء؛ لبحث سبل التعاون ومناقشة فرص الاستثمار المتاحة بالمنطقة.

وأعربت عن اهتمامها بمذكرات التفاهم التي تم توقيعها لإنتاج الوقود الأخضر بالمنطقة، كما أكدت أهمية هذه الخطوة خاصة مع اقتراب قمة COP27 والتي يشارك في فعالياتها عدد من الشركات الدنماركية.

وفي السياق، قال حسين منصور، المدير التنفيذي لشركة Aller Aqua في مصر، إنها تمتلك عدة مصانع لإنتاج أعلاف الأسماك حول العالم ويعد أكبرهم هو المصنع المقام في مصر.

وأعرب منصور عن سعادته للتعرف على إمكانات المنطقة الاقتصادية وما تقدمه من فرص لمختلف القطاعات الصناعية خاصة في مجال عمل شركته التي تعمل توفير الدعم اللازم لمزارعي الأسماك حول العالم.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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