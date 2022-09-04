نعرض لكم الان تفاصيل خبر هل ستفرض ألمانيا ضريبة غير متوقعة على شركات الطاقة؟ من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 4 سبتمبر 2022 09:11 مساءً - _ مع توقع ارتفاع أسعار الطاقة وضريبة الغاز الجديدة في ألمانيا إلى ثلاثة أضعاف فواتير الوقود للمستهلكين ابتداء من الخريف، تتزايد الضغوط على الحكومة لفرض ضريبة غير متوقعة على شركات الطاقة لتمويل المزيد من إجراءات الإغاثة.

طبقت إيطاليا والمملكة المتحدة ضرائب مماثلة، بينما فرضت إسبانيا ضريبة مؤقتة.

لكن فرض ضرائب على الأرباح “المفرطة” لشركات الطاقة كانت قضية شائكة للائتلاف الحاكم في ألمانيا، مع مقاومة سياسية من حزب صغير وعوائق دستورية.

تم بالفعل استنزاف خزائن ألمانيا هذا العام من خلال حزمتي الإغاثة للتخفيف من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على المواطنين، بالإضافة إلى الأموال اللازمة لتحديث الجيش ومحاربة تغير المناخ.

على هذا النحو، قال وزير المالية كريستيان ليندنر، زعيم الحزب الديمقراطي الحر المؤيد للأعمال التجارية، إن المزيد من المساعدات الكبيرة للسكان – في خانة المليارات من اليورو – يجب أن تنتظر حتى العام المقبل.

لكن المدافعين عن الضريبة غير المتوقعة يقولون إن المزيد من الأموال للمواطنين الذين يعانون من ضغوط شديدة يمكن أن تأتي من ضريبة على الشركات التي تحقق أرباحًا تعتبر “مفرطة” خلال أزمة الطاقة.

وقال أندرياس بوفينشولت، رئيس بلدية بريمن، إحدى أفقر الولايات في ألمانيا، لرويترز: “من أي مكان آخر من المفترض أن تأتي الأموال؟ من زيادة الضرائب لعامة الناس أم من الديون الإضافية؟ من غير المرجح أن تأتي”.

هناك خلاف داخل الائتلاف الحاكم. يؤيد الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD) والخضر بشكل عام. لكن الحزب الديمقراطي الحر ضده.

قال متحدث باسم الحكومة في يونيو إن فرض ضريبة على الأرباح الزائدة ليس متوقعا في اتفاق الائتلاف الحكومي الألماني الموقعة العام الماضي.

وقال ليندنر إن هناك حواجز قانونية واقتصادية ومتعلقة بالميزانية تحول دون اتخاذ مثل هذه الخطوة.

وقال ليندنر “يجب أن تكون حذرا للغاية مع هذه الأداة … إنها ليست حلا سحريا”، مضيفا أن الإجراء سيتدخل في قوى السوق ويقوض الثقة في عدالة النظام الضريبي الألماني.

فشل اقتراح من ولايات بريمن وبرلين ومكلنبورغ-بوميرانيا الغربية وتورينغن لفرض مثل هذه الضريبة في الحصول على الأغلبية في مجلس الشيوخ في وقت سابق في يوليو.

وأظهر استطلاع أجراه استطلاع للرأي أجرته مؤسسة Infratest dimap في أغسطس أن 76٪ من الألمان يؤيدونها. أكبر دعم يأتي من مؤيدي الحزب الديمقراطي الاشتراكي والخضر بنسبة 88٪ و84٪ على التوالي. لكن حتى بين ناخبي الحزب الديمقراطي الحر، أيد 58٪.

أظهر استطلاع أجرته مؤسسة Civey لصالح مجلة شتيرن الألمانية في يونيو أن 72٪ من الألمان يؤيدون ذلك.

ستضرب الضريبة مجموعات شركات الطاقة التي استفادت من ارتفاع أسعار النفط والغاز.

ولكن لم تحقق جميع شركات الطاقة الألمانية أرباحًا غير متوقعة هذا العام، حيث تم دفع الشركات التي كانت تعتمد بشكل خاص على واردات الغاز الروسي، مثل Uniper (UN01.DE) ، لشراء الوقود بأسعار سوق أعلى بكثير دون أن تكون قادرة على تجاوز زيادة للعملاء.

وقال موريس هوفجن الخبير الاقتصادي وباحث السياسة المالية في البوندستاغ لرويترز “آر دبليو إي ، وينترشال ، بي بي ، شل ، إي أون: هذه هي الشركات الكبيرة والكلاسيكية التي تتبادر إلى الذهن على الفور وتتعلق بها الضريبة.”

قال فولكر تريبت ، قائد الطاقة في شركةPwC Germany ، إن الربح المفاجئ قد يؤثر على شركات الكهرباء التقليدية التي تولد الطاقة بالفحم أو مصادر الطاقة التقليدية الأخرى حيث لا يتم تقييد الأسعار من خلال عقود طويلة الأجل.

في يوليو، رفعت كل من RWE (RWEG.DE) و Wintershall توقعاتهما لعام 2022، بعد الإبلاغ عن نتائج قوية. ارتفع صافي الدخل المعدل نصف السنوي لشركة RWE بنسبة 80٪ على أساس سنوي، بينما سجلت Wintershall قفزة بنسبة 262٪ في صافي الدخل المعدل في الربع الثاني.

ومن المتوقع أن تدر ضريبة الأرباح المفاجئة في إيطاليا إيرادات تتراوح بين 10 و11 مليار يورو (9.95 – 10.95 مليار دولار) بينما قال وزير المالية البريطاني السابق ريشي سوناك إن ضريبة مماثلة ستجمع 5 مليارات جنيه استرليني (5.76 مليار دولار) في الاثني عشر شهرا المقبلة.

وقالت دراسة أجرتها شبكة العدالة الضريبية في برلين ونشرت في أغسطس، إن الضريبة قد تدر عائدات تتراوح بين 11 و40 مليار يورو على مدار عام لألمانيا.

وقال أندرياس بيشل، رئيس مركز Ifo للاقتصاد الكلي والمسوحات، على الرغم من أن مثل هذه الضريبة ستجلب الأموال إلى الحكومة على المدى القصير، إلا أنها ستضر بالاستثمارات المستقبلية.

وقال بيشل لرويترز “إنه خيار شعبوي يبدو مناسبا سياسيا على المدى القصير” مضيفا أن ضرائب الشركات في ألمانيا مرتفعة للغاية بالفعل بالمقارنة الدولية وأنه لا يتوقع تطبيق الضريبة.

قال تيل ميكمان، خبير قانون الضرائب في جامعة باساو، إن الدستور الألماني يسمح فقط بضرائب جديدة ضمن حدود ضيقة للغاية ويجب دمج الأرباح الزائدة في ضريبة الدخل والشركات.

وقال ميكمان لرويترز “المعاملة غير العادلة غير المتكافئة (للشركات) ستكون انتهاكا للمبدأ العام للمساواة وبالتالي فهي غير دستورية.”

قالت دراسة لشبكة العدالة الضريبية إن تقريرين عن الدائرة العلمية في البوندستاغ، مجلس النواب بالبرلمان ، يجادلان بأن فرض ضريبة غير متوقعة أمر ممكن قانونيًا في ألمانيا.