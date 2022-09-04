نعرض لكم الان تفاصيل خبر ضبابية الاقتصاد تلقي بظلالها على أسعار النفط من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 4 سبتمبر 2022 08:09 مساءً - بلومبرج _ بعد مرور عامين على بدء زيادة إنتاج النفط تدريجيًّا في عالم ما بعد الجائحة، تواجه المملكة العربية السعودية وشركاؤها سوقًا مختلفة. فبعدما زاد الضغط الأمريكي طوال الأشهر الماضية لزيادة إنتاج النفط للحد من ارتفاع أسعار النفط ، تسببت مخاوف تباطؤ الاقتصاد العالمي في زيادة الضغوط على تنمية الإنتاج.

ودفعت التقلبات الأخيرة، بما في ذلك انخفاض خام برنت بأكثر من 20% منذ أوائل يونيو، الرياض إلى القول بأن خفض الإنتاج قد يكون ضروريًّا.

في مواجهة الكثير من عدم اليقين، من المتوقع على نطاق واسع أن تحافظ منظمة البلدان المصدرة للبترول وشركاؤها على استقرار الإنتاج عندما يجتمعون غدًا الإثنين. ومع ذلك، غالبًا ما يحب وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان مفاجأة المراقبين، ويقول مندوبو أوبك + في جلسات خاصة إن جميع الخيارات لا تزال مطروحة على الطاولة.

قال كريستيان مالك، الرئيس العالمي لاستراتيجية الطاقة في JPMorgan Chase & Co إن أوبك + تحتاج بصورة أكبر إلى النظر في مجموعة واسعة من السيناريوهات خلال هذا الاجتماع. في ظل بيئة من تقلبات الاقتصاد الكلي المتزايدة بقيادة نقاط بيانات متضاربة حول وضع الطلب والركود الاقتصادي، في مقابل عدم اليقين بشأن الإمدادات من ليبيا إلى العراق.

أضاف: «لقد تغير الكثير منذ اجتماع أوبك + قبل شهر، عندما كان عليها النظر في توجيهات الرئيس جو بايدن لفتح الصنابير على نطاق أوسع».

اقتربت أسعار النفط من أطول انخفاض لها منذ عام 2020، مما يعرض للخطر المكاسب غير المسبوقة التي يتمتع بها السعوديون وشركاؤهم.

الصين تظهر إشارات على تباطؤ اقتصادي مقلق ينذر بزيادة الضغوط على الطلب

أظهرت الصين، أكبر مستورد للنفط، إشارات على تباطؤ اقتصادي «مقلق»، في حين أن الولايات المتحدة تجنبت الانكماش. في غضون ذلك، كان هناك استئناف للمحادثات النووية التي يمكن أن تنعش التدفقات الخام من إيران عضو أوبك.

ودفعت تقلبات الأسعار الناتجة عن ذلك الأمير عبد العزيز للإعلان الشهر الماضي أن العقود الآجلة للنفط الخام انفصلت عن حقائق العرض والطلب، وأن قيود الإنتاج الجديدة قد تكون أفضل أداة لاستعادة التوازن. وقد حظيت هذه الرسالة بتأييد زملائه من أعضاء أوبك.

قال الأمير في مقابلة في 22 أغسطس: «السوق في حالة انفصام في الشخصية، وهذا يخلق نوعًا من سوق اليويو». «أوبك + لديها الالتزام والمرونة والوسائل للتعامل مع مثل هذه التحديات».

يتم تداول العقود الآجلة لخام برنت بالقرب من 94 دولارًا للبرميل في لندن، ما يمثل انخفاضًا بنسبة 24% في أقل من ثلاثة أشهر.

ومع ذلك، من المتوقع أن تتخطى أوبك + الهدوء الحالي في الأسعار، حيث توقع 16 من 20 من التجار والمحللين الذين شملهم استطلاع بلومبرج أن المجموعة ستظل ثابتة عندما تقرر مستويات إنتاج أكتوبر في اجتماع عبر الإنترنت غدًا الإثنين.

هناك رؤية واسعة النطاق في جميع أنحاء الصناعة مفادها أن الأسواق العالمية ستشدد حيث إن عودة ظهور الصين من الإغلاق يعزز الطلب.

في حين أن الإمدادات من روسيا، العضو في أوبك +، أثبتت حتى الآن أنها مرنة بشكل مدهش في أعقاب غزو أوكرانيا، فمن المتوقع أن تتعثر خلال الأشهر القليلة الجديدة مع بدء عقوبات الاتحاد الأوروبي في أوائل ديسمبر. الاضطرابات في عضو التحالف الآخر، العراق، والاضطرابات في ليبيا أكدت فقط على هشاشة الناتج العالمي.

مليون برميل يوميًّا زيادة مرتقبة للإنتاج العالمي بعد استئناف المحادثات النووية مع إيران

قال الأمين العام المعين حديثًا لمنظمة أوبك، هيثم الغيس، إنه يتوقع ارتفاعًا «تصاعديًّا» للطلب من المستهلكين المتحمسين لاستئناف الحياة الطبيعية بعد عامين من قيود كوفيد.

عدلت لجنة أوبك + التي اجتمعت في وقت سابق هذا الأسبوع توقعاتها لتظهر نقص الإمدادات في الربع الرابع.

قال وارن باترسون، رئيس استراتيجية السلع في ING Groep NV في سنغافورة: «سيكون من الغريب خفض الإنتاج بينما تظهر الأرقام سوقًا أضيق من المتوقع».

بينما أعلن بايدن أنه واثق من المساعدة من السعوديين لخفض أسعار البنزين، استجابت أوبك + بدلًا من ذلك بزيادة طفيفة في الإمداد تبلغ 100000 برميل فقط يوميًّا لشهر سبتمبر.

مصدر آخر لعدم اليقين يأتي من إيران العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، التي لا تزال تخوض مفاوضات لإحياء الاتفاق النووي ورفع العقوبات الأمريكية عن مبيعاتها النفطية. يمكن لاتفاقية ناجحة أن تضيف أكثر من مليون برميل يوميًّا إلى الأسواق العالمية، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية.

لا يزال هناك بعض العمل الذي يتعين القيام به قبل أن يحدث ذلك، حيث وصف المسؤولون الأمريكيون موقف طهران الأخير في المناقشات بأنه «غير بناء».

قال رعد القادري، العضو المنتدب للطاقة في مجموعة أوراسيا الاستشارية المحدودة: «لكن أوبك + سترد بسرعة إذا تم إبرام صفقة» بين الولايات المتحدة وإيران، لكن في الوقت الحالي «ستبقي المجموعة يدها حتى يكون هناك المزيد من الوضوح بشأن النتيجة.. من المفاوضات «.