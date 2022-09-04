انت الان تتابع خبر البنك المركزي يصدر صكوكا للكهرباء الوطنية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن البنك المركزي، عن طرح صكوك لشركة الكهرباء الوطنية، الشريحة الرابعة من الإصدار الخامس، بقيمة 75 مليون دينار، باعتباره مدير الإصدار للصكوك.



يأتي ذلك، ضمن برنامج الشركة لإصدار الصكوك عن عام 2022، بصيغة عقد "المرابحة للآمر بالشراء" بالمزاد، ولأجل ثلاث سنوات ونصف، وبنسبة مرابحة 4.25%.



وتضاف هذه القيمة، إلى حجم الاقتراض الحكومي، لمصلحة شركة الكهرباء الوطنية في العام الحالي، إذ أعلن البنك المركزي، عن ثلاثةَ إصدارات من الأذونات لصالح الشركة، بقيمة وصلت إلى 200 مليون دينار، موزعة على 75 مليون دينار للإصدارين الثالث والخامس، و50 مليون للإصدار الرابع، وبآجال سداد تتراوح بين ثلاثةِ أشهر، إلى سنةٍ واحدة.



أيضا أصدر البنك المركزي، أربعَ شرائحَ للإصدار الخامس، من صكوك المرابحة، بقيمة وصلت إلى 375 مليون دينار، إذ كانت الشرائح الأولى والثانية والثالثة، بمئةِ مليون دينار، بينما الشريحة الرابعة بـ 75 مليون دينار، بآجال سداد ثلاثِ سنوات ونصف للشرائح كافة.

